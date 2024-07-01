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Секрет сладких ягод: как ускорить созревание винограда в вашем саду

Рассказываем, как помочь винограду созреть

2:09
Садоводство » Плодовые

Виноград — одна из любимых культур многих садоводов. Но есть одна распространённая проблема — не всегда ягоды успевают вызреть до наступления холодов. Это связано с коротким летним сезоном. К счастью, есть несколько простых приёмов, которые помогут винограду дозреть, даже если лето выдалось прохладным. Рассказываем, как ускорить созревание ягод.

Рассказываем, как помочь винограду созреть
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Выбор сорта

Начать стоит с правильного выбора сорта винограда. Для регионов с коротким летом лучше отдавать предпочтение ранним или ранне-средним сортам. Их ягоды успевают вызреть раньше, чем у позднеспелых сортов.

Также обратите внимание на место посадки. Виноград нужно высаживать на хорошо прогреваемых участках, защищённых от ветра. Идеально — южные или юго-восточные склоны.

Правильная обрезка

Обрезка винограда имеет огромное значение для его скорейшего созревания. Регулярно удаляйте лишние побеги и листву, чтобы солнце лучше прогревало ягоды. Формируйте куст в 1-2 ствола, это ускорит их вызревание.

Летом перед началом созревания ягод проведите прищипку побегов. Это заставит виноград направить все силы на созревание урожая.

Мульчирование и поливы

Важен и качественный уход за кустом. Обязательно замульчируйте приствольный круг, это сохранит влагу и прогреет корни. Регулярно поливайте виноград, особенно в период созревания ягод. Но не переусердствуйте, иначе плоды могут растрескаться.

Укрытие от холода

Если в вашем регионе наступают ранние заморозки, укройте кусты винограда. Для этого можно использовать укрывной материал, плёнку или агроволокно. Это защитит растение от повреждений и позволит ягодам дозреть.

Соблюдение этих простых правил поможет вам получить гарантированный урожай вкусного и сладкого винограда даже в сложных климатических условиях. Наслаждайтесь плодами своего труда!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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