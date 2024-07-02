Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду

Когда и как правильно обрезать лаванду

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лаванда — очень популярное и востребованное растение в садах и на дачах. Её ценят за привлекательный внешний вид, приятный аромат и неприхотливость. Чтобы ваша лаванда радовала изобилием цветов из года в год, важно регулярно проводить её обрезку. Рассказываем, как это делать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Werner100359, CC BY-SA 3.0

Когда нужно обрезать лаванду

Лаванду необходимо обрезать дважды в год — весной и осенью. Весенняя обрезка проводится в начале сезона, когда растение только начинает пробуждаться и выпускать новые побеги. Это стимулирует последующее пышное цветение.

Осенняя обрезка делается после окончания цветения. Она помогает сохранить форму куста, предотвратить вытягивание и выпадение растения из-за тяжелых соцветий.

Как правильно обрезать лаванду

1. Инструменты. Для процедуры понадобятся острые чистые секаторы или ножницы. Они должны легко и аккуратно срезать побеги, не сдавливая и не разрывая их.

2. Укорачивание побегов. Обрезайте стебли на 1/3 их длины, не затрагивая основание куста. Срезы делайте под углом, чтобы вода стекала с них.

3. Удаление старых цветоносов. После окончания цветения полностью обрежьте отцветшие соцветия, чтобы стимулировать рост новых побегов.

4. Формирование кроны. Подравнивайте и придавайте округлую форму кусту лаванды, чтобы он выглядел ухоженным. Не оставляйте открытых участков без листьев и стеблей.

5. Сроки. Весеннюю обрезку проводите в марте-апреле, осеннюю — в сентябре-октябре, когда растение прекращает активный рост.

Правильная обрезка — залог пышного и продолжительного цветения лаванды. Следуйте этим простым правилам, и ваша лаванда будет радовать вас красотой и ароматом из года в год!