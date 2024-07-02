Чайная заварка не мусор, а полезное удобрение для сада и огорода

6 способов использовать чайную заварку в огороде

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие хозяйки после заваривания чая просто выбрасывают использованную заварку. Однако, отправляя её в мусор, вы упускаете множество возможностей применить этот натуральный материал с пользой для своего сада и огорода.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как использовать чайную заварку для растений

1. Удобрение для растений. Чайная заварка богата азотом, калием и фосфором — важными питательными веществами для растений. Её можно использовать как мульчу, перемешивая с почвой или добавляя в компост. Это поможет обогатить землю органикой и улучшить её структуру.

2. Удобрение для комнатных растений. Заварку можно применять и для домашних растений. Перемешайте её с землей в горшке или добавляйте в воду при поливе. Это обеспечит растения дополнительным питанием.

3. Борьба с сорняками. Чайная заварка может послужить природным гербицидом. Просто рассыпьте её по проблемным участкам, и она поможет подавить рост сорных трав.

4. Привлечение дождевых червей. Чайная заварка, богатая азотом, привлекает дождевых червей, которые улучшают структуру почвы и аэрацию.

5. Защита от вредителей. Сухая чайная заварка может отпугивать определенных садовых вредителей, таких как улитки и слизни. Рассыпьте её вокруг растений, которые страдают от этих пожирателей.

6. Ускорение компостирования. Чайная заварка ускоряет процесс разложения компостной кучи, обогащая её полезными микроорганизмами.

Как правильно использовать чайную заварку в саду и огороде

Для большинства применений чайную заварку нужно высушить. Собирайте её в течение нескольких дней, храните в бумажном пакете или картонной коробке в сухом месте. Затем вносите в почву, используйте как мульчу или добавляйте в компост.

Помните, что чем больше разнообразных органических материалов вы будете использовать для улучшения почвы, тем лучше будут расти ваши растения. Так что не выбрасывайте чайную заварку — она принесет пользу вашему огороду!