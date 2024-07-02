Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзема: как стресс и аллергия влияют на кожу
Депутат Чаплин описал последствия занижения цены при продаже квартиры
Кинологи назвали породы собак, которые считаются самыми чистоплотными
Лайфхак: как быстро и легко отделить зёрна граната от кожуры
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Чайная заварка не мусор, а полезное удобрение для сада и огорода

6 способов использовать чайную заварку в огороде

2:20
Садоводство » Советы

Многие хозяйки после заваривания чая просто выбрасывают использованную заварку. Однако, отправляя её в мусор, вы упускаете множество возможностей применить этот натуральный материал с пользой для своего сада и огорода.

6 способов использовать чайную заварку в огороде
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как использовать чайную заварку для растений

1. Удобрение для растений. Чайная заварка богата азотом, калием и фосфором — важными питательными веществами для растений. Её можно использовать как мульчу, перемешивая с почвой или добавляя в компост. Это поможет обогатить землю органикой и улучшить её структуру.

2. Удобрение для комнатных растений. Заварку можно применять и для домашних растений. Перемешайте её с землей в горшке или добавляйте в воду при поливе. Это обеспечит растения дополнительным питанием.

3. Борьба с сорняками. Чайная заварка может послужить природным гербицидом. Просто рассыпьте её по проблемным участкам, и она поможет подавить рост сорных трав.

4. Привлечение дождевых червей. Чайная заварка, богатая азотом, привлекает дождевых червей, которые улучшают структуру почвы и аэрацию.

5. Защита от вредителей. Сухая чайная заварка может отпугивать определенных садовых вредителей, таких как улитки и слизни. Рассыпьте её вокруг растений, которые страдают от этих пожирателей.

6. Ускорение компостирования. Чайная заварка ускоряет процесс разложения компостной кучи, обогащая её полезными микроорганизмами.

Как правильно использовать чайную заварку в саду и огороде

Для большинства применений чайную заварку нужно высушить. Собирайте её в течение нескольких дней, храните в бумажном пакете или картонной коробке в сухом месте. Затем вносите в почву, используйте как мульчу или добавляйте в компост.

Помните, что чем больше разнообразных органических материалов вы будете использовать для улучшения почвы, тем лучше будут расти ваши растения. Так что не выбрасывайте чайную заварку — она принесет пользу вашему огороду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Актриса Зепюр Брутян призналась, что мечтает родить дочь
Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире
Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка
Росгидромет и Метео: экстремальная жара будет приходить волнами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников