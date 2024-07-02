Действенные способы защиты от укусов клещей во время дачных работ

Как защититься от клещей во время работы в огороде

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Теплая погода и сезон активности на дачных участках — это не только время посадок и сбора урожая, но и период повышенного риска встречи с клещами. Эти небольшие паразиты могут стать источником опасных инфекций, поэтому важно знать, как обезопасить себя при работе в огороде.

Фото: wikimedia.org by Kaldari, PDM

Места обитания клещей

Клещи предпочитают влажные и затенённые участки с высокой травой, кустарниками и опавшими листьями. Они могут находиться в траве, на деревьях, кустах и даже на земле. Особое внимание стоит обращать на опушки леса, заросли, высокую траву и компостные кучи рядом с огородом.

Средства защиты

Чтобы избежать укусов клещей, при работе в огороде рекомендуется использовать специальную противоклещевую одежду. Это плотные длинные брюки, заправленные в носки, и рубашка с длинными рукавами. Одежду следует обрабатывать репеллентами. Также важно периодически осматривать себя и близких на предмет присутствия клещей.

Если укус всё же произошел, необходимо как можно скорее удалить клеща. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не оторвать хоботок, оставшийся в ране. После этого место укуса следует продезинфицировать. Если появились признаки недомогания, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Профилактика

Помимо использования защитной одежды, важно поддерживать порядок на участке. Регулярно скашивайте траву, собирайте опавшие листья и ветки, не допускайте образования зарослей. Это сделает территорию менее привлекательной для клещей.

Соблюдение мер безопасности и внимательность позволят обезопасить себя от укусов клещей во время работ в огороде. Своевременная профилактика — залог сохранения здоровья.