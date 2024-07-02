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Рассказываем о пользе цветного картофеля, чтобы вы попробовали его вырастить

Необычный вкус и ценные свойства цветного картофеля

1:36
Садоводство » Овощи

Картофель — один из самых распространённых и популярных овощей в мире. Однако помимо привычной белой или жёлтой мякоти, существуют и более экзотические сорта с окрашенной кожурой и мякотью. Такой цветной картофель не только выделяется необычным внешним видом, но и обладает рядом ценных свойств.

Необычный вкус и ценные свойства цветного картофеля
Фото: flickr.com by Grimme Group, CC BY 2.0

Разнообразие цветов. Цветной картофель может быть синим, фиолетовым, красным, розовым, даже черным. Такая окраска обусловлена высоким содержанием пигментов антоцианов, отвечающих за яркие цвета. Это делает цветной картофель интересным ингредиентом для кулинарных экспериментов.

Повышенная питательность. Цветной картофель богат витаминами, минералами и антиоксидантами. В частности, в нем повышенное содержание витамина С, железа, калия и клетчатки. Антоцианы, придающие картофелю яркие тона, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Польза для здоровья. Благодаря высокому содержанию полезных веществ, цветной картофель способствует укреплению иммунитета, нормализации пищеварения, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Его употребление также может помочь при диабете.

Таким образом, цветной картофель — это не просто яркий и необычный овощ, но и ценный источник питательных веществ, незаменимых для здоровья. Включение его в рацион может принести немало пользы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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