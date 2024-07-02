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Ключ к высокому урожаю: 5 незаменимых насекомых-опылителей для вашего огорода

Это лучшие насекомые-опылители для огорода

Садоводство

Каждый овощевод знает, что без качественного опыления не будет и хорошего урожая. Но мало кто задумывается о том, какие именно насекомые выполняют эту важную роль. А ведь привлечение естественных опылителей — верный способ повысить продуктивность вашего огорода без лишних усилий.

Это лучшие насекомые-опылители для огорода
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Давайте познакомимся с 5 наиболее важными насекомыми-опылителями, которые стоит поселить на вашем участке.

1. Медоносная пчела

Пчёлы — это настоящие труженики-опылители №1. Эти насекомые собирают пыльцу и нектар с множества растений, перенося его между цветками. При этом они опыляют как плодовые деревья, так и овощные культуры. Чем больше пчел будет в вашем саду, тем выше будет урожайность.

2. Шмели

Шмели тоже являются превосходными опылителями, даже лучше, чем медоносные пчелы. Они более активны в прохладные дни и способны опылять растения, которые недоступны для других насекомых. Особенно хороши шмели для томатов, перцев, баклажанов, бобовых и многих других овощных культур.

3. Осы-опылители

Это малоизвестные, но очень важные опылители для огорода. Эти осы активно посещают цветы растений и переносят пыльцу между ними. Они предпочитают тыквенные, луковые и бобовые культуры. Кроме того, осы-опылители поедают вредных насекомых, выступая в качестве натуральных биологических инсектицидов.

4. Колибри

Крошечные колибри — одни из самых ярких и необычных опылителей для огорода. Этим птицам по душе нектар из цветков томатов, физалиса, табака и многих других овощных и травянистых растений. Заметить их трудно, но их вклад в опыление бесценен.

5. Бабочки

Благодаря своей яркой внешности и способности переносить пыльцу, бабочки очень важны для опыления садовых культур. Они охотно посещают цветы огурцов, тыкв, бобовых и других растений. Но привлечь бабочек непросто, ведь они нуждаются в определенных условиях для обитания.

Чтобы эти полезные насекомые и птицы прочно обосновались в вашем огороде, нужно создать для них подходящую среду обитания. Обязательно посадите медоносные растения, предусмотрите источники воды и укрытия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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