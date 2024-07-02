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Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни

Вот что нужно сделать, чтобы спасти гортензию летом

Садоводство » Цветы

Если вы заметили, что ваша красивая гортензия начала сильно вянуть днём, но к вечеру приходит в себя, это может быть признаком серьёзной проблемы. Без своевременной помощи растение может ослабнуть и даже погибнуть. Давайте разберёмся, что делать, если гортензия вянет в жару.

Вот что нужно сделать, чтобы спасти гортензию летом
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, CC BY-SA 3.0

Почему днём вянет гортензия?

Основной причиной дневного увядания гортензии является нехватка влаги. Это растение очень требовательно к поливу, особенно в жаркие летние дни. Если земля в горшке или грядке высыхает, корневая система просто не может обеспечить достаточное количество воды для всей надземной части. В результате листья и бутоны вянут, теряют упругость и свежесть.

Ещё одна возможная причина — избыточная солнечная инсоляция. Гортензия предпочитает полутень, и прямые солнечные лучи могут стать для неё слишком сильным стрессом. Особенно уязвимы молодые растения или те, что были недавно пересажены.

Кроме того, нехватка питательных веществ или неправильный уход также могут провоцировать увядание гортензии в дневное время.

Как помочь вянущей гортензии?

Чтобы спасти ваше растение, нужно в первую очередь обеспечить ему достаточный полив. Увлажняйте землю до тех пор, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий. Делать это следует ежедневно, особенно в жаркие дни.

Если гортензия растет в горшке, перенесите её в более затенённое место — под деревья, кусты или в легкую полутень. Также можно накрыть растение легкой прозрачной тканью, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей.

Если вы выращиваете гортензию в открытом грунте, мульчируйте приствольный круг толстым слоем органики. Это поможет сохранить влагу в почве.

Не забывайте также подкармливать растение специальными удобрениями для гортензий. Это поможет восполнить нехватку питательных веществ и укрепит иммунитет гортензии.

Проявляйте терпение — на восстановление растению может потребоваться несколько дней. Если же увядание продолжается, возможно, проблема кроется в другом, и вам стоит обратиться к специалисту.

Главное — не оставляйте свою гортензию без внимания, если видите, что она сильно вянет днем. Своевременное устранение причин поможет сохранить красоту и здоровье этого удивительного растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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