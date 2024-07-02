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Трещина в стволе: советы, как восстановить фруктовое дерево

Ствол дерева трещит - что делать?

2:34
Садоводство » Деревья и кустарники

Увидеть, как любимое фруктовое дерево в саду раскалывается на две половины — настоящая катастрофа для любого садовода. Порой это может случиться даже с крепким, взрослым деревом, особенно после, например, сильных порывов ветра. Что делать в такой ситуации, чтобы сохранить дерево и получить хороший урожай?

Ствол дерева трещит - что делать?
Фото: Own work by Korona b, CC BY-SA 4.0

Определите степень повреждения

Первое, что нужно сделать — тщательно осмотреть дерево и оценить масштаб повреждений. Если ствол раскололся до уровня почвы, а корневая система оголилась, восстановление вряд ли возможно. В таком случае лучше удалить дерево и посадить новое.

Но если ствол треснул частично, а корни остались целыми, есть шанс спасти дерево. Оцените, насколько глубок трещина и какая часть ствола осталась соединенной. Чем больше здоровой древесины, тем выше вероятность успеха.

Проведите неотложные мероприятия

Как только вы обнаружили повреждение, нужно немедленно приступить к спасательным мероприятиям. Сначала аккуратно очистите ствол от отколовшихся частей, а затем обработайте срез специальным садовым варом или замазкой. Это защитит дерево от высыхания, болезней и вредителей.

Если трещина проходит не полностью через ствол, попробуйте скрепить его с помощью специальных хомутов или металлических стяжек. Можно также использовать деревянные бруски и привязать их к стволу, чтобы зафиксировать расколотые части.

Далее подоприте ствол, чтобы не допустить его дальнейшего раскалывания под тяжестью плодов или ветвей. Для этого установите опорные колья с обеих сторон ствола и закрепите их.

Особое внимание уделите корням

Если корневая система дерева осталась неповрежденной, есть все шансы на восстановление. Обязательно выкопайте вокруг ствола яму глубиной 30-40 см и заполните ее плодородной почвой. Это поможет быстро восстановить корневую систему.

В течение первого года тщательно ухаживайте за деревом — поливайте, мульчируйте приствольный круг, вносите удобрения. Позаботьтесь и о санитарной обрезке — удалите все больные, сухие и слабые ветви.

С каждым годом дерево будет крепнуть, и если вы правильно за ним ухаживали, оно обязательно порадует вас хорошим урожаем. Повреждённый ствол со временем зарастёт, и вы не заметите следов былого раскола.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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