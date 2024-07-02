Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля

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Как по внешнему виду ботвы предсказать будущий урожай картошки

2:14
Садоводство » Овощи

Многие дачники и огородники задаются вопросом: можно ли по внешнему виду ботвы картофеля заранее определить, каким будет урожай? Оказывается, эта народная примета имеет вполне рациональное объяснение. Если внимательно наблюдать за развитием куста картофеля, можно достаточно точно предсказать, сколько клубней вырастет под землей.

Как по внешнему виду ботвы предсказать будущий урожай картошки
Фото: flickr.com by GiantVermin, CC BY-SA 2.0

Связь между ботвой и урожаем

Ботва картофеля — это надземная часть растения, состоящая из стеблей, листьев и цветков. Она развивается параллельно с подземной частью — системой корней и клубней. Чем активнее и пышнее ботва, тем более интенсивным будет рост корней и развитие клубней.

Опытные огородники давно подметили, что обильная и крепкая ботва означает хороший урожай картофеля. Если ботва растет медленно, невысокая и тонкая — это сигнал, что и клубни будут мелкими. А вот пышная, темно-зеленая, с широкими, крепкими листьями ботва предвещает богатый урожай.

Как правильно оценить ботву

Оценивать состояние ботвы картофеля нужно в середине вегетационного периода — примерно через 1,5-2 месяца после того, как всходы появились на поверхности. К этому времени ботва должна быть хорошо развита.

Обращайте внимание на такие параметры:

  • высота ботвы. Идеальный вариант — 50-70 см;
  • толщина стеблей. Крепкие, не тонкие;
  • количество побегов. Чем больше, тем лучше;
  • окраска листьев. Тёмно-зелёная, без пятен и признаков увядания.

Если ботва выглядит мощной и здоровой, можно с уверенностью ожидать богатого урожая картофеля. А вот слабая, вытянутая ботва сигнализирует о том, что клубней будет мало и они, скорее всего, окажутся небольшого размера.

Конечно, на урожай влияет множество факторов — качество посадочного материала, правильная агротехника, погодные условия. Но ботва картофеля — это важный индикатор, который дает возможность предположить, каким будет итоговый результат.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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