Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам запретили ругаться в чатах многоквартирных домов
Инженеры создали робота для обработки продуктов
Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу
Быстрые углеводы полезны при диабете
Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года
Как сохранить безупречную причёску в жару: простые советы и хитрости
Как летняя жара влияет на электромобили: спецификации и рекомендации
Сладкий перец вдруг стал острым? Распространённые ошибки дачников

5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец

1:51
Садоводство » Овощи

Вы выращивали на своём участке сочные и сладкие болгарские перцы, но в этом году они вдруг неожиданно стали острыми? Скорее всего, дачник допустил ошибку в уходе за культурой, которая и привела к такому нежелательному результату.

5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основная причина, по которой сладкий перец становится острым — это перекрест с острыми сортами. Если вы выращиваете рядом с болгарским перцем жгучие сорта, например, чили, они могут "скрестить" свои растения и перенести ген острого вкуса на плоды сладкого перца.

Но это не единственная возможная причина. Превращение "мирных" перцев в остро жгучие может быть вызвано и неправильными агротехническими приемами:

  1. Недостаток воды. Если растения испытывают дефицит влаги, это стрессовая ситуация, на которую они реагируют повышением содержания капсаицина — вещества, отвечающего за острый вкус.
  2. Избыточное азотное питание.
  3. Низкие температуры. Заморозки или длительное пребывание перцев при температурах ниже 15°С тоже могут спровоцировать увеличение острого вещества.
  4. Повреждение корневой системы. Механические повреждения корней, например, при перекопке или пересадке, также являются стрессом для растения.

Чтобы предотвратить нежелательное "острение" сладкого перца, важно тщательно соблюдать требования культуры к агротехнике. Придерживайтесь рекомендованных схем полива, сбалансированного внесения удобрений и защищайте растения от перепадов температуры. А плантации острых и сладких перцев лучше размещать в разных частях участка.

Только комплексный грамотный уход поможет вам вырастить на даче идеально сладкие и мягкие плоды болгарского перца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Последние материалы
Инженеры создали робота для обработки продуктов
Страховщики назвали болезни, которые могут помешать оформлению ДМС
Термальная вода в уходе за кожей: врач Курская рассказала, что нужно знать
5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец
Россиянам ответили, как выбрать кличку своему питомцу
Быстрые углеводы полезны при диабете
Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года
Как сохранить безупречную причёску в жару: простые советы и хитрости
Как летняя жара влияет на электромобили: спецификации и рекомендации
Инновационный рассол для восполнения витаминов придумали в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников