Сладкий перец вдруг стал острым? Распространённые ошибки дачников

Вы выращивали на своём участке сочные и сладкие болгарские перцы, но в этом году они вдруг неожиданно стали острыми? Скорее всего, дачник допустил ошибку в уходе за культурой, которая и привела к такому нежелательному результату.
Основная причина, по которой сладкий перец становится острым — это перекрест с острыми сортами. Если вы выращиваете рядом с болгарским перцем жгучие сорта, например, чили, они могут "скрестить" свои растения и перенести ген острого вкуса на плоды сладкого перца.
Но это не единственная возможная причина. Превращение "мирных" перцев в остро жгучие может быть вызвано и неправильными агротехническими приемами:
Чтобы предотвратить нежелательное "острение" сладкого перца, важно тщательно соблюдать требования культуры к агротехнике. Придерживайтесь рекомендованных схем полива, сбалансированного внесения удобрений и защищайте растения от перепадов температуры. А плантации острых и сладких перцев лучше размещать в разных частях участка.
Только комплексный грамотный уход поможет вам вырастить на даче идеально сладкие и мягкие плоды болгарского перца.
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