Сладкий перец вдруг стал острым? Распространённые ошибки дачников

5 типичных промахов дачников, которые выращивают перец

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Вы выращивали на своём участке сочные и сладкие болгарские перцы, но в этом году они вдруг неожиданно стали острыми? Скорее всего, дачник допустил ошибку в уходе за культурой, которая и привела к такому нежелательному результату.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основная причина, по которой сладкий перец становится острым — это перекрест с острыми сортами. Если вы выращиваете рядом с болгарским перцем жгучие сорта, например, чили, они могут "скрестить" свои растения и перенести ген острого вкуса на плоды сладкого перца.

Но это не единственная возможная причина. Превращение "мирных" перцев в остро жгучие может быть вызвано и неправильными агротехническими приемами:

Недостаток воды. Если растения испытывают дефицит влаги, это стрессовая ситуация, на которую они реагируют повышением содержания капсаицина — вещества, отвечающего за острый вкус. Избыточное азотное питание. Низкие температуры. Заморозки или длительное пребывание перцев при температурах ниже 15°С тоже могут спровоцировать увеличение острого вещества. Повреждение корневой системы. Механические повреждения корней, например, при перекопке или пересадке, также являются стрессом для растения.

Чтобы предотвратить нежелательное "острение" сладкого перца, важно тщательно соблюдать требования культуры к агротехнике. Придерживайтесь рекомендованных схем полива, сбалансированного внесения удобрений и защищайте растения от перепадов температуры. А плантации острых и сладких перцев лучше размещать в разных частях участка.

Только комплексный грамотный уход поможет вам вырастить на даче идеально сладкие и мягкие плоды болгарского перца.