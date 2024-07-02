Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками

Огурцы - одни из самых прихотливых и требовательных к питанию овощных культур. Для получения хорошего урожая им необходимо обеспечить сбалансированное питание. И природный источник ценных питательных веществ можно найти прямо на вашем участке - это обычная крапива.
Крапива - настоящая кладезь полезных для растений веществ. Она содержит азот, фосфор, калий, а также целый комплекс микроэлементов: железо, марганец, медь, цинк, бор. Все эти компоненты важны для роста и развития огурцов, повышения их урожайности и качества плодов.
Чтобы приготовить удобрение из крапивы, вам понадобится:
Процесс приготовления очень простой:
Теперь вы можете использовать этот настой для подкормки огурцов. Разбавьте его водой в пропорции 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды) и регулярно поливайте им грядки с огурцами. Можно также опрыскивать растения этим раствором.
Богатый биогенными элементами настой крапивы стимулирует рост и плодоношение огурцов, повышает их устойчивость к болезням. Регулярное применение такого натурального удобрения обеспечит ваши огурцы всем необходимым для формирования высокого и качественного урожая.
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