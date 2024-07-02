Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками

Природное удобрение для огурцов: готовим настой из крапивы

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы - одни из самых прихотливых и требовательных к питанию овощных культур. Для получения хорошего урожая им необходимо обеспечить сбалансированное питание. И природный источник ценных питательных веществ можно найти прямо на вашем участке - это обычная крапива.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Крапива - настоящая кладезь полезных для растений веществ. Она содержит азот, фосфор, калий, а также целый комплекс микроэлементов: железо, марганец, медь, цинк, бор. Все эти компоненты важны для роста и развития огурцов, повышения их урожайности и качества плодов.

Чтобы приготовить удобрение из крапивы, вам понадобится:

свежие листья и молодые побеги крапивы;

ёмкость для настаивания (ведро, бочка или бак);

вода.

Процесс приготовления очень простой:

Нарвите или нарежьте свежую крапиву. Заполните ею емкость примерно на 2/3. Залейте крапиву водой так, чтобы она была полностью покрыта. Накройте емкость крышкой или плотной тканью, чтобы предотвратить испарение. Оставьте настаиваться на 2-3 недели, периодически помешивая. По истечении времени процедите полученный настой через марлю.

Теперь вы можете использовать этот настой для подкормки огурцов. Разбавьте его водой в пропорции 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды) и регулярно поливайте им грядки с огурцами. Можно также опрыскивать растения этим раствором.

Богатый биогенными элементами настой крапивы стимулирует рост и плодоношение огурцов, повышает их устойчивость к болезням. Регулярное применение такого натурального удобрения обеспечит ваши огурцы всем необходимым для формирования высокого и качественного урожая.