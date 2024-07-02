Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками

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Природное удобрение для огурцов: готовим настой из крапивы

1:55
Садоводство » Овощи

Огурцы - одни из самых прихотливых и требовательных к питанию овощных культур. Для получения хорошего урожая им необходимо обеспечить сбалансированное питание. И природный источник ценных питательных веществ можно найти прямо на вашем участке - это обычная крапива.

Природное удобрение для огурцов: готовим настой из крапивы
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Крапива - настоящая кладезь полезных для растений веществ. Она содержит азот, фосфор, калий, а также целый комплекс микроэлементов: железо, марганец, медь, цинк, бор. Все эти компоненты важны для роста и развития огурцов, повышения их урожайности и качества плодов.

Чтобы приготовить удобрение из крапивы, вам понадобится:

  • свежие листья и молодые побеги крапивы;
  • ёмкость для настаивания (ведро, бочка или бак);
  • вода.

Процесс приготовления очень простой:

  1. Нарвите или нарежьте свежую крапиву. Заполните ею емкость примерно на 2/3.
  2. Залейте крапиву водой так, чтобы она была полностью покрыта.
  3. Накройте емкость крышкой или плотной тканью, чтобы предотвратить испарение.
  4. Оставьте настаиваться на 2-3 недели, периодически помешивая.
  5. По истечении времени процедите полученный настой через марлю.

Теперь вы можете использовать этот настой для подкормки огурцов. Разбавьте его водой в пропорции 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды) и регулярно поливайте им грядки с огурцами. Можно также опрыскивать растения этим раствором.

Богатый биогенными элементами настой крапивы стимулирует рост и плодоношение огурцов, повышает их устойчивость к болезням. Регулярное применение такого натурального удобрения обеспечит ваши огурцы всем необходимым для формирования высокого и качественного урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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