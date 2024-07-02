Избавьтесь от частых стрижек: эффективные способы замедлить рост травы на даче

Как значительно реже стричь газон

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ухоженная лужайка — мечта каждого дачника. Однако быстрый рост травы требует постоянной стрижки, что отнимает много времени и сил. К счастью, есть несколько эффективных способов замедлить рост газона и сократить частоту скашивания.

Фото: flickr.com by Дэн Фой, CC BY 2.0

Используйте мульчу

Покрытие почвы мульчей из измельченной древесной коры, компоста или соломы создает физический барьер для всходов травы. Мульча также удерживает влагу, что замедляет рост растений. Обновляйте мульчирующий слой по мере его разложения.

Выберите засухоустойчивые сорта травы

Некоторые виды газонных трав, такие как овсяница красная или мятлик луговой, более устойчивы к засухе и жаре. Они растут медленнее, что сокращает потребность в частом скашивании.

Уменьшите частоту стрижки

Чем реже вы будете стричь траву, тем медленнее она будет расти. Оптимальная высота стрижки — 5-7 сантиметров. Не срезайте больше трети высоты травяного покрова за один раз.

Регулируйте уровень питания

Внесение медленнодействующих удобрений или органических подкормок поддерживает здоровье газона, но не стимулирует чрезмерный рост травы. Избегайте быстрорастворимых азотных удобрений.

Введите стресс-факторы

Прокалывание или аэрация почвы, скашивание "под корень", полив соленой водой или опрыскивание препаратами на основе железа вызывают стресс у растений и замедляют их развитие.

Используйте альтернативные покрытия

Вместо традиционного газона разбейте на участке зоны из камней, гравия, коры или высадите почвопокровные растения, которые будут требовать меньше ухода.

Применяя эти методы, вы сможете значительно сократить частоту скашивания травы и затраты времени на уход за лужайкой на даче. Выбирайте наиболее подходящие для вашего участка способы и наслаждайтесь ухоженным, но не требующим ежедневной работы газоном.