Избавьтесь от изнурительных прополок: способы контролировать сорняки без ежедневных трудов

Раскрываем секреты, как держать сорняки под контролем

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Борьба с сорняками на дачном участке - это настоящая головная боль для многих огородников. Казалось бы, только уберешь одни, как тут же появляются новые, и эти бесконечные прополки съедают уйму времени и сил. Но есть способы держать сорняки в узде без изнурительных ежедневных прополок.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Замульчируйте почву

Укрытие почвы мульчей из измельченной древесной коры, компоста, соломы или опавших листьев создает физический барьер, который не дает сорным семенам взойти. Мульча также удерживает влагу в почве, что затрудняет прорастание сорняков. Обновляйте мульчу по мере ее разложения.

Используйте сидераты

Сидеральные культуры, такие как горчица, гречиха или фацелия, можно высеять между основными растениями. Когда они отцветут, их измельчают и заделывают в почву. Этот зеленый удобритель подавляет рост сорняков и обогащает землю питательными веществами.

Прореживайте всходы

Многие сорняки можно легко удалять, пока они еще маленькие. Чем раньше вы разрыхляете почву и убираете нежелательные растения, тем проще это делать. Регулярно проверяйте грядки и своевременно удаляйте всходы сорняков.

Применяйте органические мульчи

Органическая мульча из травы, соломы или опавших листьев не только подавляет сорняки, но и поддерживает здоровье почвы. По мере разложения мульча обогащает землю питательными веществами.

Используйте светоотражающую мульчу

Чёрная плёнка или светлая гравийная мульча отражают свет, затрудняя прорастание сорных семян. Такое покрытие грядок также помогает сохранить влагу в почве.

Применяя эти простые, но эффективные методы, вы сможете значительно сократить время, затрачиваемое на прополку, и держать сорняки под контролем. Комбинируя несколько способов, вы добьетесь оптимального результата и создадите благоприятные условия для роста ваших культурных растений.