Не сажайте лук в одиночку! Вот соседи, которые можно сажать рядом с луком

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Залог успешного выращивания лука: идеальные "соседи" на грядке

1:54
Садоводство » Советы

Репчатый лук - одна из наиболее распространенных и важных овощных культур на наших огородах. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно подбирать соседей для лука на грядке. Есть ряд растений, которые отлично подходят в качестве "компаньонов" для этой луковой культуры.

Залог успешного выращивания лука: идеальные "соседи" на грядке
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

Морковь

Морковь и лук отлично уживаются на одной грядке. Более того, они даже помогают друг другу - лук отпугивает морковную муху, а морковь в свою очередь маскирует запах лука, снижая вероятность заселения его луковой мухой. В результате, вы получаете богатый урожай обеих культур.

Петрушка

Ещё одним идеальным соседом для лука является петрушка. Эти растения не конкурируют друг с другом за питательные вещества и влагу, а наоборот, помогают в росте и развитии. Кроме того, аромат петрушки отпугивает вредных насекомых, что защищает лук.

Земляника

Земляника отлично уживается с луком на грядке. Более того, она даже помогает луку, отпугивая вредителей, таких как луковая муха. В свою очередь, лук защищает землянику от серой гнили.

Календула

Яркие цветы календулы не только украсят ваш огород, но и будут отличным соседом для лука. Их сильный аромат отпугивает множество вредных насекомых, в том числе луковую муху. Кроме того, календула улучшает структуру почвы, что положительно сказывается на урожае лука.

Благодаря оптимальному сочетанию и взаимодействию этих культур, вы не только получите обильный урожай лука, но и защитите его от вредителей и болезней. Высаживая лук рядом с перечисленными растениями, вы создадите на грядке идеальные "соседские" условия для его успешного выращивания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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