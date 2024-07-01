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Какие растения не стоит высаживать в огороде рядом со смородиной

Эти растения несовместимы со смородиной

2:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых популярных и полезных ягодных культур, которую выращивают многие садоводы. Однако, чтобы получить богатый и здоровый урожай смородины, важно правильно организовать "соседство" этого кустарника на участке. Существует ряд растений, которые категорически нельзя высаживать рядом со смородиной.

Чёрная смородина и зерновые культуры

Одними из самых опасных "соседей" для смородины являются различные зерновые культуры — пшеница, рожь, ячмень и другие. Дело в том, что они вступают с смородиной в серьезную конкуренцию за питательные вещества и влагу в почве. В результате рост и развитие смородины будет сильно угнетаться, а урожайность значительно снизится.

Смородина и картофель

Также нельзя высаживать смородину рядом с картофелем. Эти растения имеют очень схожие потребности в питательных веществах и влаге. Кустам смородины попросту не достанется достаточно ресурсов, чтобы полноценно развиваться. Более того, картофель может стать источником болезней и вредителей, опасных для смородины.

Смородина и бобовые культуры

Ещё одна "опасная компания" для смородины — различные бобовые растения. Горох, фасоль, бобы также будут активно конкурировать со смородиной за питание и влагу, подавляя ее рост. Кроме того, бобовые могут быть переносчиками вредителей и болезней, которые могут погубить кусты смородины.

Смородина и злаковые травы

Ни в коем случае нельзя сажать смородину рядом с газонными или сорными злаковыми травами. Их мощная корневая система с легкостью вытеснит и подавит смородину. В результате куст будет угнетаться, урожайность падать, а ягоды станут мелкими и кислыми.

Чтобы избежать подобных проблем, при планировании посадок на участке старайтесь размещать смородину на максимальном удалении от описанных выше "опасных соседей". Это позволит вашим кустам смородины нормально развиваться и радовать богатым урожаем вкусных, полезных ягод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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