Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Гарика Харламова показала совместное фото с комиком
При неправильном расчёте пенсии нужно обращаться в отделение ПФР
Контрафактные запчасти заполонили российские авторынки
В ПНИПУ дали комплексную оценку экологического вреда газотурбинных установок
Политолог Ищенко заявил, что США готовятся к войне с Китаем на Тихом океане
Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду
Эффективные методы для ухода за тканевой обивкой автомобиля
Стало известно, почему кошка боится пылесоса
Сын Полины Гагариной поучаствовал в концерте матери в "Лужниках"
Эти места противопоказаны для выращивания чёрной смородины

4 места, где черной смородине не место

2:05
Садоводство » Советы

Выбор правильного места для посадки чёрной смородины — важный залог ее хорошего роста и плодоношения. Существует ряд мест, где категорически не рекомендуется высаживать этот ценный ягодный кустарник.

4 места, где черной смородине не место
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, CC BY-SA 3.0

Тень и близость грунтовых вод

Чёрная смородина предпочитает солнечные участки с хорошим освещением. Затененные места, где растение получает мало солнечного света, неблагоприятны для нее. Кроме того, смородина не выносит переувлажнения почвы, поэтому ее категорически нельзя сажать вблизи водоемов или там, где близко залегают грунтовые воды.

Соседство со злаковыми культурами

Нежелательно высаживать черную смородину рядом с зерновыми, злаковыми или бобовыми культурами. Эти растения конкурируют с ней за питательные вещества и влагу в почве. В результате смородина будет сильно угнетаться, ее рост и плодоношение ухудшатся.

Участки с сорняками

Ещё одно место, где не стоит сажать чёрную смородину, — участки, засоренные многолетними сорняками. Корневая система сорных растений будет активно вытеснять и подавлять смородину. Кроме того, сорняки могут быть переносчиками вредителей и болезней, которые могут погубить кусты смородины.

Зона с резким перепадом температур

Для нормального развития чёрная смородина предпочитает умеренный, стабильный температурный режим. Поэтому ее нельзя сажать в местах с резкими перепадами температур — на открытых возвышенностях, склонах гор или оврагов. Такие условия неблагоприятно скажутся на росте и плодоношении куста.

Таким образом, при выборе места для посадки чёрной смородины следует избегать затененных участков, близости водоемов, соседства со злаками, сорняков и перепадов температур. Только соблюдая эти правила, вы сможете получить хороший, стабильный урожай вкусных ягод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции Любовь Степушова Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
В ПНИПУ дали комплексную оценку экологического вреда газотурбинных установок
Политолог Ищенко заявил, что США готовятся к войне с Китаем на Тихом океане
Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду
Эффективные методы для ухода за тканевой обивкой автомобиля
4 места, где черной смородине не место
Стало известно, почему кошка боится пылесоса
Сын Полины Гагариной поучаствовал в концерте матери в "Лужниках"
7 цитат Беллуччи, в которых она раскрыла своё отношение к возрасту, красоте и любви
Есть способ панировать курицу перед жаркой так, чтобы руки оставались чистыми
Какие окрашивания вышли из моды: советы по выбору нового стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников