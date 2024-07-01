Эти места противопоказаны для выращивания чёрной смородины

4 места, где черной смородине не место

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выбор правильного места для посадки чёрной смородины — важный залог ее хорошего роста и плодоношения. Существует ряд мест, где категорически не рекомендуется высаживать этот ценный ягодный кустарник.

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Тень и близость грунтовых вод

Чёрная смородина предпочитает солнечные участки с хорошим освещением. Затененные места, где растение получает мало солнечного света, неблагоприятны для нее. Кроме того, смородина не выносит переувлажнения почвы, поэтому ее категорически нельзя сажать вблизи водоемов или там, где близко залегают грунтовые воды.

Соседство со злаковыми культурами

Нежелательно высаживать черную смородину рядом с зерновыми, злаковыми или бобовыми культурами. Эти растения конкурируют с ней за питательные вещества и влагу в почве. В результате смородина будет сильно угнетаться, ее рост и плодоношение ухудшатся.

Участки с сорняками

Ещё одно место, где не стоит сажать чёрную смородину, — участки, засоренные многолетними сорняками. Корневая система сорных растений будет активно вытеснять и подавлять смородину. Кроме того, сорняки могут быть переносчиками вредителей и болезней, которые могут погубить кусты смородины.

Зона с резким перепадом температур

Для нормального развития чёрная смородина предпочитает умеренный, стабильный температурный режим. Поэтому ее нельзя сажать в местах с резкими перепадами температур — на открытых возвышенностях, склонах гор или оврагов. Такие условия неблагоприятно скажутся на росте и плодоношении куста.

Таким образом, при выборе места для посадки чёрной смородины следует избегать затененных участков, близости водоемов, соседства со злаками, сорняков и перепадов температур. Только соблюдая эти правила, вы сможете получить хороший, стабильный урожай вкусных ягод.