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Секрет успешного выращивания перца - подкормка пшеном

Рассказываем, как подкормить перец пшеном

Садоводство » Овощи

В процессе выращивания перца в огороде или на даче садоводы часто сталкиваются с проблемой недостаточной урожайности. Решением этой проблемы может стать необычный, но крайне эффективный способ подкормки — удобрение перца пшеном.

Рассказываем, как подкормить перец пшеном
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Польза пшена для перца

Пшено содержит целый комплекс питательных веществ, необходимых для нормального роста и развития перца. Это, в первую очередь, фосфор, калий, а также такие микроэлементы, как магний, кальций, железо и марганец. Все они играют важную роль в формировании цветков, завязей и плодов перца.

Кроме того, пшено богато белками, которые служат строительным материалом для растения. Крахмал, входящий в состав пшена, обеспечивает перец дополнительной энергией. А содержащиеся в нем аминокислоты поддерживают иммунитет культуры.

Как проводить подкормку

Подкормку перца пшеном рекомендуется проводить 2-3 раза за сезон:

1. В начале цветения. Внесите 1-2 столовые ложки сухого пшена вокруг каждого куста перца и аккуратно перекопайте почву.

2. Во время массового образования плодов. Повторите подкормку пшеном, но увеличьте дозу до 3-4 столовых ложек на растение.

3. Перед сбором урожая. Еще одна порция пшена (2-3 ложки) поможет перцам набрать максимальный вес и размер.

Чтобы пшено лучше усваивалось, предварительно замочите его на 6-8 часов в воде. Затем равномерно распределите вокруг кустов и слегка заделайте в почву.

Эффект от подкормки

Регулярная подкормка перца пшеном дает ощутимый эффект. Растения становятся более мощными, крепкими, с большим количеством цветков и плодов. Урожайность перца заметно повышается, а сами плоды — более крупными и сочными.

Кроме того, удобрение пшеном улучшает иммунитет перца, делая его более устойчивым к болезням и вредителям. Оно также способствует более интенсивному окрашиванию плодов в красный, оранжевый или жёлтый цвет.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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