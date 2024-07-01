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От посадки до сбора: все тонкости выбора идеальных огурцов с грядки

Золотые правила сбора идеальных огурцов с грядки

2:06
Садоводство » Овощи

Выращивание огурцов на даче или в огороде — любимое занятие многих садоводов. Эти сочные, хрустящие овощи радуют нас на протяжении всего лета. Но чтобы урожай огурцов был действительно достойным, необходимо научиться правильно выбирать и собирать плоды.

Золотые правила сбора идеальных огурцов с грядки
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM

Определяем оптимальное время

Огурцы необходимо собирать вовремя, не допуская их перезревания. Лучше всего срывать их в утренние или вечерние часы, когда они не нагрелись под палящим солнцем. Оптимальный размер огурцов для сбора — от 10 до 15 см длиной.

Как определить готовность

Чтобы понять, что огурец готов к сбору, внимательно осмотрите его. Зрелый плод должен быть ярко-зелёным, без пожелтений, пятен или вмятин. Кончик огурца должен быть острым, а не затупленным. Надавите на плод — он должен быть плотным, но не твёрдым. Если при нажатии остается вмятина, значит, огурец перезрел.

Правильный способ срезания

Аккуратно срезайте огурцы ножницами или ножом, оставляя небольшой хвостик. Не рвите плоды руками, чтобы не повредить растение. Срез должен быть ровным, без разрывов кожицы.

Частота сбора

Чем чаще вы будете собирать огурцы, тем обильнее будет ваш урожай. Лучше собирать их каждые 2-3 дня, не давая плодам перерастать. Это поможет стимулировать завязывание новых огурцов.

Правила хранения

После сбора не оставляйте огурцы под прямыми солнечными лучами. Кратковременно храните их в тени, а затем переложите в холодильник. В таких условиях они могут сохраняться до 5 дней. Для длительного хранения закатывайте огурцы в банки или замораживайте.

Следуя этим простым советам, вы сможете получить действительно высокий урожай сочных, хрустящих огурцов. Правильный подход к сбору гарантирует, что ваши овощи будут всегда свежими и вкусными!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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