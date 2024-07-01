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Томатные листья поникли? Устраняем проблему в течение одного дня

Скручивание листьев томатов — проблема решаемая за 24 часа

2:48
Садоводство » Овощи

Выращивание томатов всегда связано с определёнными сложностями. Эти культурные растения подвержены большому количеству болезней и вредителей, которые могут в короткие сроки испортить весь урожай. Одна из таких распространённых проблем — скручивание листьев на томатах.

Скручивание листьев томатов — проблема решаемая за 24 часа
Фото: Own work by Medved', PDM

Если вы заметили, что на ваших томатах начали скручиваться, сворачиваться или сохнуть листья, это может быть признаком целого ряда неполадок. Однако, в большинстве случаев, эту проблему можно решить достаточно быстро, всего за 1 день.

Какие причины могут вызывать скручивание листьев томатов?

Недостаток/избыток влаги
Недостаток или избыток влаги в почве вокруг растений томатов может стать причиной скручивания листьев. При слишком сухой почве листья будут поникать и скручиваться, пытаясь сохранить влагу. При переувлажнении почвы листья тоже могут скручиваться из-за нарушения водного баланса.

Стрессовые условия
Неблагоприятные условия для роста томатов, такие как резкие перепады температуры, сквозняки, повреждение корневой системы, могут спровоцировать скручивание листьев в качестве реакции растения на стресс.

Повреждение вредителями
Если на листьях томатов заметны следы насекомых-вредителей, например, паутинных клещей, тли или белокрылки, то это может быть причиной их скручивания и увядания.

Дефицит питательных веществ
Нехватка в почве важных минеральных элементов, особенно кальция, магния или бора, приводит к неравномерному росту тканей листа, что вызывает их скручивание.

Что делать, если листья томатов начали скручиваться?

Независимо от причины, первым делом следует обеспечить растения оптимальными условиями. Полейте их, уберите от сквозняков, осмотрите на наличие вредителей. Если почва слишком сухая или, наоборот, переувлажнена, исправьте этот момент.

Далее можно применить одно из таких быстрых решений:

1. Опрыскать листья томатов препаратом на основе кальция. Это быстро устранит дефицит этого важного элемента.

2. Внести в почву комплексное минеральное удобрение, богатое микроэлементами. Это поможет сбалансировать питание растений.

3. Обработать томаты инсектицидным средством, если причина в поражении вредителями.

Уже на следующий день вы заметите, что листья распрямятся и восстановят свой нормальный вид. Если проблема повторится, внимательно проанализируйте условия выращивания томатов и устраните причину скручивания листьев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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