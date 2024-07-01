Размножение суккулентов: самые простые и надёжные способы получить новые растения

Вот как размножать суккуленты быстро и легко

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Суккуленты — это особенные растения, покорившие сердца миллионов любителей комнатной и ландшафтной флоры. Их сочные, мясистые листья и необычные формы стеблей делают их настоящими звёздами современного озеленения.

Фото: flickr.com by stephen boisvert, CC BY 2.0

Но помимо уникальной внешности, суккуленты ещё и очень практичны. Они совершенно неприхотливы, легко приживаются в новых условиях и размножаются самыми разными способами. Это делает их идеальным выбором для начинающих цветоводов и занятых садоводов.

Если вы хотите размножить свою коллекцию суккулентов, обязательно запомните несколько основных приёмов, которые помогут вам добиться успеха.

Размножение листовыми черенками

Один из самых простых и распространённых способов размножения суккулентов — черенкование листьев. Этот метод подойдет практически для всех видов этих растений.

Чтобы размножить суккулент листовым черенком, вам понадобится острый, чистый нож или ножницы. Аккуратно срежьте несколько здоровых листьев вместе с небольшим кусочком стебля. Дайте им обсохнуть в течение 2-3 дней, пока на месте среза не образуется плотная "мозоль".

Затем поместите черенки в небольшие ёмкости с рыхлым, дренированным субстратом для суккулентов. Присыпьте их сверху тонким слоем песка или вермикулита. Регулярно опрыскивайте черенки, но не допускайте переувлажнения.

Через 2-3 недели вы увидите, как из черенков начнут расти новые розетки. Как только они достаточно окрепнут, пересадите их в отдельные горшки.

Размножение листовыми розетками

Некоторые суккуленты легко образуют детки-розетки прямо на материнском растении. Их можно отделить и укоренить, получив новые растения практически без затрат.

Чтобы размножить суккулент листовой розеткой, аккуратно отделите её от основного куста, стараясь сохранить как можно больше корней. Дайте отделенной розетке немного подсохнуть, а затем сразу высадите в горшок с почвенной смесью для суккулентов.

Не заглубляйте розетку слишком глубоко, оставьте верхнюю часть листьев на поверхности. Регулярно опрыскивайте новое растение, но не поливайте слишком обильно.

Через 2-3 недели вы увидите, что розетка укоренилась и начала активно расти. Теперь её можно считать полноценным, самостоятельным суккулентом!

Размножение стеблевыми черенками

Некоторые суккуленты отлично размножаются черенкованием стеблей. Этот способ особенно подходит для таких растений, как эхеверия, граптопеталум или калянхоэ.

Для размножения стеблевыми черенками срежьте верхушку побега суккулента длиной 5-10 см. Дайте срезу подсохнуть в течение 2-3 дней. Затем посадите черенок в горшок с почвенной смесью для суккулентов, заглубив примерно на треть длины.

Не забывайте регулярно опрыскивать черенок, но не допускайте застоя влаги. Корни начнут расти через 2-4 недели. Как только черенок укоренится, пересадите его в отдельный горшок.