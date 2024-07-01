Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине схватили очередных заговорщиков по захвату власти
Как удалить битумные пятна с машины без повреждений
Роскосмос показал тренировку космонавтов в гидролаборатории
Скручивание листьев томатов — проблема решаемая за 24 часа
Ташкент и горные пейзажи Узбекистана поразили Павла Дурова
Россияне будут получать информацию о своих накоплениях в НПФ через портал "Госуслуги"
Собчак о концерте Канье Уэста в Москве: "Окупить такое невозможно"
На насадке для душа могут скапливаться опасные бактерии
В России закончились съёмки ремейка советского фильма "Чучело"
Размножение суккулентов: самые простые и надёжные способы получить новые растения

Вот как размножать суккуленты быстро и легко

3:18
Садоводство » Цветы

Суккуленты — это особенные растения, покорившие сердца миллионов любителей комнатной и ландшафтной флоры. Их сочные, мясистые листья и необычные формы стеблей делают их настоящими звёздами современного озеленения.

Вот как размножать суккуленты быстро и легко
Фото: flickr.com by stephen boisvert, CC BY 2.0

Но помимо уникальной внешности, суккуленты ещё и очень практичны. Они совершенно неприхотливы, легко приживаются в новых условиях и размножаются самыми разными способами. Это делает их идеальным выбором для начинающих цветоводов и занятых садоводов.

Если вы хотите размножить свою коллекцию суккулентов, обязательно запомните несколько основных приёмов, которые помогут вам добиться успеха.

Размножение листовыми черенками

Один из самых простых и распространённых способов размножения суккулентов — черенкование листьев. Этот метод подойдет практически для всех видов этих растений.

Чтобы размножить суккулент листовым черенком, вам понадобится острый, чистый нож или ножницы. Аккуратно срежьте несколько здоровых листьев вместе с небольшим кусочком стебля. Дайте им обсохнуть в течение 2-3 дней, пока на месте среза не образуется плотная "мозоль".

Затем поместите черенки в небольшие ёмкости с рыхлым, дренированным субстратом для суккулентов. Присыпьте их сверху тонким слоем песка или вермикулита. Регулярно опрыскивайте черенки, но не допускайте переувлажнения.

Через 2-3 недели вы увидите, как из черенков начнут расти новые розетки. Как только они достаточно окрепнут, пересадите их в отдельные горшки.

Размножение листовыми розетками

Некоторые суккуленты легко образуют детки-розетки прямо на материнском растении. Их можно отделить и укоренить, получив новые растения практически без затрат.

Чтобы размножить суккулент листовой розеткой, аккуратно отделите её от основного куста, стараясь сохранить как можно больше корней. Дайте отделенной розетке немного подсохнуть, а затем сразу высадите в горшок с почвенной смесью для суккулентов.

Не заглубляйте розетку слишком глубоко, оставьте верхнюю часть листьев на поверхности. Регулярно опрыскивайте новое растение, но не поливайте слишком обильно.

Через 2-3 недели вы увидите, что розетка укоренилась и начала активно расти. Теперь её можно считать полноценным, самостоятельным суккулентом!

Размножение стеблевыми черенками

Некоторые суккуленты отлично размножаются черенкованием стеблей. Этот способ особенно подходит для таких растений, как эхеверия, граптопеталум или калянхоэ.

Для размножения стеблевыми черенками срежьте верхушку побега суккулента длиной 5-10 см. Дайте срезу подсохнуть в течение 2-3 дней. Затем посадите черенок в горшок с почвенной смесью для суккулентов, заглубив примерно на треть длины.

Не забывайте регулярно опрыскивать черенок, но не допускайте застоя влаги. Корни начнут расти через 2-4 недели. Как только черенок укоренится, пересадите его в отдельный горшок.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Маринад для шашлыка: соблюдайте меру со специями Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Стало известно, почему кошка игнорирует лоток
Вот как размножать суккуленты быстро и легко
Банки в России больше не смогут навязывать дорогостоящее страхование
Русская туристка шокирована воспитанием и культурными отличиями американцев
Как избежать трудностей на грунтовых дорогах
Украина стягивает войска на границу Белоруссии
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Инвестор Виноградов исключил снижение стоимости жилья по окончании льготной ипотеки
В одном выпуске "Что? Где? Когда?" знатоки не ответили на вопрос о советском фильме
С 1 июля Соцфонд будет информировать клиентов об их накоплениях в НПФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников