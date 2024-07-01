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Тонкости размещения хост: в тени или на солнце – что выбрать?

Хосты: как не ошибиться с выбором места для посадки?

2:15
Садоводство » Цветы

Среди декоративных садовых растений хосты занимают особое место. Эти неприхотливые и выносливые многолетники с разнообразной окраской листьев привлекают внимание многих дачников и ландшафтных дизайнеров. Но чтобы хосты действительно радовали глаз и прекрасно развивались, важно правильно выбрать для них место посадки.

Хосты: как не ошибиться с выбором места для посадки?
Фото: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, CC BY-SA 4.0

Особенности хост: любовь к тени

Основной особенностью хост является их любовь к полутёмным и затенённым участкам сада. В природе эти многолетники растут под пологом леса или в зарослях кустарников, защищённые от прямых солнечных лучей.

Хосты имеют широкие, крупные листья, которые отлично приспособлены к произрастанию в условиях недостатка освещения. Тонкая, нежная листва этих растений просто не выдержит палящих солнечных лучей в открытом пространстве. В таких условиях листья быстро выгорают и деформируются.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши хосты оставались здоровыми, пышными и сохраняли насыщенную окраску листвы, размещайте их в затенённых уголках сада. Идеальным вариантом будут тенистые участки под кронами деревьев или рядом с постройками, которые создают естественную тень.

Как быть с солнечными местами?

Конечно, не все садоводы могут себе позволить отдать под хосты исключительно затенённые зоны участка. В этом случае можно пойти на компромисс.

Существуют сорта хост, которые лучше других приспособлены к полутеневым или даже солнечным местам. Это, как правило, более плотные, кожистые сорта с небольшой листвой. Они способны переносить до 4-6 часов прямых солнечных лучей в день.

При посадке хост на солнечных участках важно соблюдать несколько правил:

  • выбирайте специально выведенные "солнцелюбивые" сорта хост;
  • высаживайте растения в полутени, защищенной от палящего полуденного солнца;
  • мульчируйте приствольный круг компостом или торфом, чтобы почва дольше сохраняла влагу;
  • в жаркие дни поливайте хосты как можно чаще, не допуская пересыхания грунта.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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