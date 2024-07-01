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Какие цветы способны "высасывать" энергию и приносить неудачу в дом

Цветы, которые нельзя держать в жилище согласно народным приметам

2:19
Садоводство » Цветы

На протяжении многих веков люди верили, что некоторые комнатные растения могут приносить не только радость и красоту, но и неприятности. Согласно народным поверьям и приметам, есть определённые цветы, которые лучше не держать в домашних условиях.

Цветы, которые нельзя держать в жилище согласно народным приметам
Фото: commons.wikimedia.org by Mario Morais, CC BY-SA 3.0

Хлорофитум
Одним из самых известных "плохих" комнатных растений является хлорофитум. Согласно народным поверьям, он способен притягивать негативную энергию и создавать в доме неблагоприятную атмосферу. Также считается, что хлорофитум отнимает жизненную силу у членов семьи и может даже провоцировать развод.

Искусственные цветы
Несмотря на их декоративность, искусственные цветы часто ассоциируются с печалью и смертью. Они также могут накапливать негативную энергию, которая в дальнейшем будет распространяться по всему дому. Поэтому большинство экстрасенсов и эзотериков рекомендуют избавиться от таких "мертвых" растений.

Лилии
Эти эффектные цветы также имеют неоднозначную репутацию. Согласно поверьям, лилии притягивают различные неприятности, включая бедность, болезни и даже смерть. Считается, что они способны подавлять жизненную энергию человека и обрывать его связь с высшими силами.

Кактусы
Хотя многие люди выращивают дома кактусы, эти растения часто ассоциируются с агрессией и негативными эмоциями. Считается, что кактусы могут провоцировать ссоры, конфликты и даже насилие в семье. Некоторые эзотерики также полагают, что кактусы "пьют" позитивную энергию хозяев.

Фикус
Ещё одно растение, которому приписывают "дурную славу", — это фикус. По народным верованиям, он может притягивать в дом неудачи, болезни и финансовые трудности. Существует также мнение, что фикус "высасывает" энергию у членов семьи.

Несмотря на то, что перечисленные выше цветы являются излюбленными комнатными растениями, следует помнить о суевериях, связанных с ними. Если вы чувствуете дискомфорт от присутствия таких растений в доме, лучше от них избавиться. Это поможет создать более гармоничную и позитивную атмосферу в вашем жилище.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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