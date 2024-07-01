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Чем подкормить картофель в июле, чтобы вырастить большие и вкусные клубни

Правильные июльские подкормки картофеля для богатого урожая

2:44
Садоводство » Овощи

Июль — ключевой месяц в выращивании картофеля. Именно в это время растения нуждаются в особом внимании и регулярной подкормке для формирования крупных, вкусных клубней. Правильный выбор удобрений и своевременное их внесение способны значительно повысить урожайность картофеля.

Правильные июльские подкормки картофеля для богатого урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

Минеральные удобрения

В июле картофель необходимо регулярно подкармливать  минеральными удобрениями. Оптимальным вариантом будет комплексное минеральное удобрение, содержащее сбалансированные пропорции азота, фосфора и калия.

Наиболее эффективными считаются жидкие удобрения, например, "Кемира" или "Растворин". Их достаточно развести в воде согласно инструкции и полить куст из расчета 1-2 литра на растение. Такая подкормка обеспечит картофель необходимыми питательными веществами для формирования крупных клубней.

Органические удобрения

Помимо минеральных подкормок, в июле будет полезна и органика. Отлично подойдет коровий или куриный навоз, разведенный в воде. Такая жидкая подкормка стимулирует развитие корневой системы и насыщает растение гуминовыми кислотами.

Эффективным будет и внесение сухих органических удобрений, например, древесной золы или измельченных яичных скорлупок. Они обогащают почву кальцием и калием, предотвращая развитие заболеваний картофеля.

Микроэлементы

Помимо макроэлементов, картофель в июле нуждается и в регулярном поступлении микроэлементов. Очень полезными будут подкормки бором, магнием, медью и цинком. Их можно вносить как отдельно, так и в составе комплексных удобрений.

Особое внимание стоит уделить внесению бора. Он отвечает за формирование крахмала в клубнях и улучшает их внешний вид. Недостаток бора может привести к образованию пустот, трещин и чёрной сердцевины.

Сидераты

Ещё одним эффективным способом подкормки картофеля в июле является посев сидеральных культур. Это обогащает почву  органическим веществом и улучшает  её структуру. Отличными сидератами для картофеля станут горчица, фацелия или редька масличная.

Своевременная и правильно подобранная подкормка — залог высокого урожая картофеля. Следите за состоянием растений, вносите удобрения по мере необходимости, и ваши усилия обязательно будут вознаграждены крупными, аппетитными клубнями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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