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Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов

Рассказываем, что делать с ботвой от помидоров

Садоводство » Советы

Помидорная ботва — это отходы, которые остаются после сбора урожая томатов. Многие дачники и садоводы просто выбрасывают эту массу зелени, не задумываясь о том, что с ней можно сделать. На самом деле ботва от помидоров обладает массой полезных свойств и вполне применима в различных целях.

Рассказываем, что делать с ботвой от помидоров
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Компост и мульча

Одним из самых очевидных способов использования ботвы является создание компоста. Измельчённая зелёная масса является отличным источником азота, который необходим для ускорения процессов разложения. Добавляя ботву к другим органическим отходам, вы получите ценное удобрение для почвы.

Ботву от помидоров также можно использовать в качестве мульчи. Распределив её слоем по поверхности грядок, вы защитите почву от пересыхания, обеспечите растения питательными веществами и подавите рост сорняков.

Корм для животных

Ботва томатов — это сбалансированный корм для домашних животных, в том числе кур, коз, кроликов. Он богат витаминами, макро- и микроэлементами, клетчаткой. Однако стоит внимательно следить за количеством, так как в ботве содержится небольшое количество ядовитых соланиновых соединений.

Жидкие удобрения

Из измельчённой ботвы томатов можно приготовить отличные органические жидкие удобрения. Для этого нужно поместить зелёную массу в ёмкость с водой и настаивать в течение 2-3 недель. Полученный состав богат азотом и фосфором, поэтому он эффективен для подкормки различных растений.

Кормушки для птиц

Зимой ботва томатов может стать прекрасной основой для изготовления кормушек и подкормочных столиков для птиц. Заполнив её семенами, ягодами и крошками, вы создадите уютное место для пернатых соседей.

Декоративные композиции

Высушенная ботва томатов обладает сложной текстурой и интересной формой, поэтому ее можно использовать для создания оригинальных декоративных композиций. Опытные флористы и дизайнеры интерьеров активно используют этот природный материал.

Как видите, ботва от помидоров — это далеко не бесполезные отходы. Грамотно применяя этот ценный материал, вы сможете не только избавиться от ненужной массы, но и извлечь из нее множество полезных возможностей для своего сада и огорода.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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