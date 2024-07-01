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Клопы на малине: откуда берутся эти вредители и как их быстро и безопасно устранить

Действенные способы сохранения урожая малины от клопов

2:37
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но порой садоводы сталкиваются с неприятной проблемой — нашествием клопов на малиновые кусты. Эти насекомые способны нанести серьёзный ущерб урожаю. Поэтому так важно своевременно выявить появление клопов и принять меры по борьбе с ними.

Действенные способы сохранения урожая малины от клопов
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Почему на малине появляются клопы?

Основная причина появления клопов на малине — благоприятные условия для их размножения. Эти насекомые предпочитают селиться на растениях с сочными, сладкими плодами. Малина как раз подходит им идеально.

Кроме того, клопов привлекают ароматы, выделяемые ягодами. Особенно велик риск заселения малиновых насаждений, если в непосредственной близости произрастают другие излюбленные культуры клопов — томаты, фасоль, бобовые.

Также нежелательные вредители с лёгкостью проникают в заброшенные или неухоженные малинники, где нарушен баланс агротехники и отсутствует должный уход за растениями.

Как распознать появление клопов на малине?

Первый признак присутствия клопов — характерные повреждения ягод. Насекомые питаются соком, высасывая его из плодов, из-за чего те приобретают красные пятна и увядают.

Кроме того, на поверхности ягод нередко можно обнаружить  экскременты клопов, имеющие тёмно-коричневый или чёрный оттенок.

Чтобы установить точное наличие вредителей, необходимо внимательно осмотреть кусты малины. Сами клопы могут прятаться в трещинах, под листьями, на стеблях растений.

Как защитить малину от клопов?

Для борьбы с клопами на малиновых насаждениях используют различные методы:

  • механические — систематическая обрезка сухих, повреждённых побегов, сбор и уничтожение вредителей вручную;
  • биологические — применение энтомофагов (живых природных врагов насекомых-вредителей);
  • химические — обработка кустов безопасными инсектицидными препаратами, рекомендуемыми для ягодников.

Лучший способ не допустить появления клопов на малине — проведение своевременных профилактических мероприятий. Это регулярные проверки растений, поддержание чистоты и порядка в ягодном саду, а также использование качественного посадочного материала.

Следуя этим простым правилам, вы сможете эффективно защитить малиновые кусты от вредных насекомых и собрать богатый и вкусный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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