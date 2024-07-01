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Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем

Не повторяйте эти ошибки с помидорами

Садоводство » Овощи

Правильная и своевременная подвязка томатов — важный агротехнический приём, от которого во многом зависит будущий урожай. Однако далеко не все дачники знают, когда и как правильно подвязывать эту культуру. Рассмотрим, когда нужно приступать к подвязке помидоров и какие типичные ошибки совершают садоводы.

Не повторяйте эти ошибки с помидорами
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Сроки подвязки помидоров

Начинать подвязывать помидоры нужно на ранних этапах их роста, когда растения еще не сформировали мощную стеблевую систему. Оптимальное время для первой подвязки — когда растения достигают высоты 20-25 см.

На этом этапе важно правильно сформировать основной стебель и направить его рост вверх. Это обеспечит в дальнейшем лучшее освещение кустов и достижение более высокой урожайности.

Вторая подвязка требуется, когда растения достигнут 40-50 см в высоту. На этом этапе уже сформировавшиеся боковые побеги также нуждаются в поддержке. Не забывайте, что помимо направления роста, подвязка предотвращает полегание и повреждение плодов.

Типичные ошибки при подвязке томатов

Одна из самых распространённых ошибок — слишком позднее начало подвязки. Если пропустить оптимальные сроки, стебли уже успеют сформировать изгибы и наклон, что потом сложно исправить.

Другая частая ошибка — использование для подвязки непрочных и ненадёжных материалов. Лучше всего применять специальные томатные кольца, шпалеры или прочные шнуры. Они надёжно удерживают даже крупные, нагруженные плодами растения.

Нередко дачники фиксируют стебли слишком туго, сдавливая их. Так можно повредить сосуды растения и нарушить его нормальное развитие. Подвязывать нужно аккуратно, оставляя небольшой зазор для роста.

Также нельзя допускать, чтобы подвязанные растения соприкасались с землёй — это может спровоцировать развитие болезней. Растений должны быть приподняты над поверхностью на 10-15 см.

Соблюдая все эти нюансы, вы сможете правильно и вовремя подвязать свои томаты, создав для них оптимальные условия роста.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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