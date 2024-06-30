Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Фото: Own work by Thomas Bresson, CC BY 3.0

Почему тля и муравьи встречаются вместе?

Тля и муравьи очень тесно связаны между собой. Муравьи активно помогают размножаться тле, поскольку получают от неё сладкий, выделяемый ею сок — так называемую падь. В свою очередь тля обеспечивает муравьёв "пастбищем" для сбора этого сладкого лакомства.

Борьба с тлёй и муравьями по отдельности часто оказывается неэффективной, поскольку, избавившись от одного вредителя, вы сразу сталкиваетесь с другим. Поэтому для быстрого и надёжного решения проблемы необходимо применять комплексный подход.

Универсальное средство против тли и муравьёв

Для приготовления эффективного инсектицидного раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:

хозяйственное мыло (100 г);

древесная зола (стакан);

чеснок (3-4 зубчика);

вода (3-4 литра).

Инструкция приготовления:

1. Натрите хозяйственное мыло на мелкой терке и растворите в 1 литре горячей воды, перемешивая до полного растворения.

2. Пропустите чеснок через пресс или мелко порубите и добавьте в мыльный раствор.

3. Всыпьте древесную золу и тщательно перемешайте.

4. Разбавьте полученную смесь еще 2-3 литрами воды.

Готовое средство можно использовать для опрыскивания растений, пораженных тлёй, а также муравейников. Оно будет эффективным как против самих вредителей, так и их личинок.

Особенности применения универсального средства

Обрабатывать растения и муравейники лучше ранним утром или вечером, когда солнечная активность минимальна. Это позволит избежать ожогов листвы.

Повторные обработки следует проводить через 7-10 дней, чтобы уничтожить вновь появившихся насекомых.

При сильном заражении рекомендуется также применять механические методы борьбы: собирать тлю вручную, обливать кипятком муравейники.

Используя это универсальное средство, вы сможете быстро и эффективно очистить свой сад и огород от тли и муравьёв, защитив растения от повреждений.