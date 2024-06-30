Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадебные платья: самые актуальные модели 2024 года
Милонов призвал Канье Уэста воздержаться от эпатажного поведения в Москве
Овсянка с фруктами в микроволновке: готовим её максимально просто и быстро — в чашке
Тренер рассказала о пользе ходьбы по лестницам
Страны БРИКС ожидают запуска новой аграрной биржи
В России продали мотоцикл Jawa в заводской упаковке за 2,1 млн рублей
Стивен Кинг даёт право начинающим режиссёрам экранизировать любой его рассказ за 1$
Как создать идеальную прихожую с помощью модульной мебели
Автомобильные бренды изменили цены на модели в России в июне 2024 года
Хотите богатый урожай сладкого гороха? Узнайте, чем его нужно подкармливать

Идеальные подкормки для гороха: вырастите сладкие и сочные стручки

2:38
Садоводство » Советы

Горох является одной из самых популярных бобовых культур у огородников. Его любят за отличные вкусовые качества, питательность и простоту в выращивании. Но чтобы получить действительно сладкий и сочный урожай, необходимо правильно подкармливать гороховые растения.

Идеальные подкормки для гороха: вырастите сладкие и сочные стручки
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, CC BY 3.0

Какие питательные вещества нужны гороху

Для формирования высоких урожаев сладких и сочных стручков горох нуждается в достаточном количестве азота, фосфора и калия. Азот необходим для активного роста зеленой массы, фосфор стимулирует образование цветков и плодов, а калий отвечает за общее укрепление растений и повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам.

Кроме этого, горох положительно реагирует на внесение кальция, магния и микроэлементов, таких как бор, молибден, марганец и железо.

Лучшие подкормки для гороха

Чтобы обеспечить горох всеми необходимыми питательными веществами, можно использовать следующие виды подкормок:

1. Органические удобрения
Отличным выбором будут перегной, компост, куриный помёт или травяной настой. Они обогащают почву питательными веществами и улучшают её структуру, что благоприятно сказывается на развитии гороха.

2. Минеральные удобрения 
Для гороха хорошо подходят комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Можно также вносить монофосфат калия, сульфат аммония или суперфосфат.

3. Жидкие подкормки
Регулярное внесение раствора настоя травы, биогумуса или специальных удобрений для бобовых культур поможет обеспечить горох доступными питательными веществами в течение всего периода вегетации.

4. Кальциевые добавки
Подкормка гипсом, золой или известковыми материалами поможет восполнить нехватку кальция, столь важного для формирования сладких и сочных стручков.

Сроки и нормы внесения подкормок

Первую подкормку гороха следует провести сразу после всходов, внеся под растения полуперепревший компост или перегной. В период бутонизации и цветения гороху необходима дополнительная подпитка, для чего хорошо использовать комплексные минеральные удобрения. Завершающую подкормку стоит сделать во время налива и созревания бобов.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить действительно вкусный и здоровый урожай гороха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Идеальные подкормки для гороха: вырастите сладкие и сочные стручки
Что нужно знать о полисе ОСАГО: советы по оформлению и получению выплат
Различия между котами и кошками: что нужно знать
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается
Лосось полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы
Рецепт простого свекольника: идеальный летний обед
Пилот Ферстаппен — лучший в первой сессии свободных заездов Гран-при Австрии
Обратная сторона санкций: Россия получила выгоду
Идеальные ткани для лета: какую одежду выбрать для жаркой погоды?
Канье Уэст отведал русскую кухню в ГУМе: обед обошелся в 82 тысячи рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников