Хотите богатый урожай сладкого гороха? Узнайте, чем его нужно подкармливать

Идеальные подкормки для гороха: вырастите сладкие и сочные стручки

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Горох является одной из самых популярных бобовых культур у огородников. Его любят за отличные вкусовые качества, питательность и простоту в выращивании. Но чтобы получить действительно сладкий и сочный урожай, необходимо правильно подкармливать гороховые растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, CC BY 3.0

Какие питательные вещества нужны гороху

Для формирования высоких урожаев сладких и сочных стручков горох нуждается в достаточном количестве азота, фосфора и калия. Азот необходим для активного роста зеленой массы, фосфор стимулирует образование цветков и плодов, а калий отвечает за общее укрепление растений и повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам.

Кроме этого, горох положительно реагирует на внесение кальция, магния и микроэлементов, таких как бор, молибден, марганец и железо.

Лучшие подкормки для гороха

Чтобы обеспечить горох всеми необходимыми питательными веществами, можно использовать следующие виды подкормок:

1. Органические удобрения

Отличным выбором будут перегной, компост, куриный помёт или травяной настой. Они обогащают почву питательными веществами и улучшают её структуру, что благоприятно сказывается на развитии гороха.

2. Минеральные удобрения

Для гороха хорошо подходят комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Можно также вносить монофосфат калия, сульфат аммония или суперфосфат.

3. Жидкие подкормки

Регулярное внесение раствора настоя травы, биогумуса или специальных удобрений для бобовых культур поможет обеспечить горох доступными питательными веществами в течение всего периода вегетации.

4. Кальциевые добавки

Подкормка гипсом, золой или известковыми материалами поможет восполнить нехватку кальция, столь важного для формирования сладких и сочных стручков.

Сроки и нормы внесения подкормок

Первую подкормку гороха следует провести сразу после всходов, внеся под растения полуперепревший компост или перегной. В период бутонизации и цветения гороху необходима дополнительная подпитка, для чего хорошо использовать комплексные минеральные удобрения. Завершающую подкормку стоит сделать во время налива и созревания бобов.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить действительно вкусный и здоровый урожай гороха.