Ваш картофель растет медленно: секреты правильной подкормки в июле

Как обеспечить богатый урожай картофеля: советы по подкормке в июле

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В июле картофель активно формирует клубни и нуждается в дополнительном питании для обеспечения качественного урожая. Правильная подкормка укрепляет растения, повышает их устойчивость к болезням и улучшает вкусовые качества клубней.

Фото: commons.wikimedia.org by Manuel Anastácio, CC BY 2.0

Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра и мочевина, следует применять осторожно, чтобы не вызвать чрезмерный рост ботвы. Фосфор и калий, присутствующие в суперфосфате и калийной соли, способствуют развитию корневой системы и улучшению вкуса.

Органические удобрения, включая компост и навоз, обеспечивают растения необходимыми элементами и улучшают почву. Микроэлементы, такие как бор и марганец, необходимы для полноценного развития и предотвращения расстройств.

Важно вносить удобрения на влажную почву, проводить подкормки утром или вечером и использовать капельный полив для оптимального увлажнения. Защита от вредителей и болезней также играет ключевую роль в сохранении урожая.