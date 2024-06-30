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Секреты опыления антуриума: знание этого нюансы поможет размножить цветок

Секреты опыления антуриума: разгадка необычного цветка

1:55
Садоводство » Цветы

Многие садоводы мечтают получить семена антуриума, но считают это сложным. Действительно, строение цветка антуриума необычно: нет привычных лепестков, пестиков и тычинок. Однако опылить его вполне реально.

Секреты опыления антуриума: разгадка необычного цветка
Фото: hear.org by Kim Starr, CC BY 3.0

Разгадка необычного цветка

Антуриум "хитро" устроен, чтобы избежать самоопыления.

У него есть початок, похожий на кукурузный, где нижняя часть состоит из женских пестиков, а верхняя — из мужских тычинок. Женские цветки распускаются и отцветают раньше мужских, предотвращая самоопыление. Мужские тычинки, как правило, располагаются на верхушке початка.

Процесс опыления:

1. Сначала появляются рыльца пестиков — женские цветки. Нижняя часть початка становится липкой, обозначая готовность к опылению.

2. Если не происходит опыления пыльцой другого антуриума, то липкий слой пестиков подсыхает, и они теряют способность воспринимать пыльцу.

3. В этот момент распускаются мужские цветки — верхняя часть початка покрывается желтоватой, легкой пыльцой.

Как опылить антуриум:

Вам потребуется несколько цветков антуриума, желательно от разных растений. Ждите, когда нижняя часть початка одного цветка станет липкой, а верхняя часть другого — покроется пыльцой. Используйте жёсткую кисточку, чтобы перенести пыльцу с мужского початка на липкий початок.

Советы:

• Если у вас только один цветок, самоопыление невозможно. Вам понадобится пыльца от другого антуриума.
• Проверяйте цветки ежедневно, чтобы не пропустить нужный момент образования пыльцы и раскрытия пестиков.
• Пыльцу можно сохранить в холодильнике в бумаге не более месяца.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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