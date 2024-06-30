Лилия будут цвести ярко и долго: рассказываем о важных правилах выращивания

Лилии — настоящая жемчужина любого сада. Их разнообразие цветов и форм просто завораживает. И, что приятно, эти прекрасные цветы не требуют особого ухода.
Чтобы получить максимально яркие и крупные цветы, достаточно учесть три важных момента:
1. Почва и размер луковицы:
• Лёгкая почва. Лилии любят рыхлую, хорошо дренированную почву, чтобы избежать застоя влаги, которая может привести к грибковым заболеваниям.
• Глубина посадки. Крупные луковицы сажайте на глубину 15-20 см, плюс 10 см для корней. Детки сажайте на глубину 4-6 см.
• Расстояние. Среднерослые лилии сажайте на расстоянии 15 см друг от друга, а крупнорослые — 40 см.
• Кислотность почвы. Большинство лилий предпочитают нейтральную почву. Однако, сорта с длинными, ароматными цветками любят щелочную почву, а трубчатые ("лилии-дерево") — слабокислую.
2. Подкормка фосфором:
Фосфор — главный элемент для яркости и насыщенности цвета. Вносите фосфорную подкормку, когда стебель вырастет на 2/3 своей высоты. Даже без подкормки лилии будут цвести, но фосфор усилит их красоту.
3. Удаление отцветших бутонов:
• После цветения необходимо удалить бутон, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.
• Все силы будут направлены на рост и укрепление луковицы.
Дополнительные советы:
• Лилии любят солнце или полутень. В полутени они цветут чуть позже.
• Чтобы продлить цветение, удалите тычинки утром.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.