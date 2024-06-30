Лилия будут цвести ярко и долго: рассказываем о важных правилах выращивания

Три секрета обильного цветения лилий

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лилии — настоящая жемчужина любого сада. Их разнообразие цветов и форм просто завораживает. И, что приятно, эти прекрасные цветы не требуют особого ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Чтобы получить максимально яркие и крупные цветы, достаточно учесть три важных момента:

1. Почва и размер луковицы:

• Лёгкая почва. Лилии любят рыхлую, хорошо дренированную почву, чтобы избежать застоя влаги, которая может привести к грибковым заболеваниям.

• Глубина посадки. Крупные луковицы сажайте на глубину 15-20 см, плюс 10 см для корней. Детки сажайте на глубину 4-6 см.

• Расстояние. Среднерослые лилии сажайте на расстоянии 15 см друг от друга, а крупнорослые — 40 см.

• Кислотность почвы. Большинство лилий предпочитают нейтральную почву. Однако, сорта с длинными, ароматными цветками любят щелочную почву, а трубчатые ("лилии-дерево") — слабокислую.

2. Подкормка фосфором:

Фосфор — главный элемент для яркости и насыщенности цвета. Вносите фосфорную подкормку, когда стебель вырастет на 2/3 своей высоты. Даже без подкормки лилии будут цвести, но фосфор усилит их красоту.

3. Удаление отцветших бутонов:

• После цветения необходимо удалить бутон, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.

• Все силы будут направлены на рост и укрепление луковицы.

Дополнительные советы:

• Лилии любят солнце или полутень. В полутени они цветут чуть позже.

• Чтобы продлить цветение, удалите тычинки утром.