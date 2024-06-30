Никаких слизней: опрыскиваю капусту этим простым раствор— все моллюски падают замертво

Как победить слизней: эффективный способ с марганцовкой

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни, особенно на капусте, — настоящая головная боль для садоводов. Но есть действенный способ избавиться от них!

Фото: commons.wikimedia.org by Jr66, CC BY-SA 4.0

Марганцовка (перманганат калия) — ваш союзник в борьбе с вредителями. Она не только убивает слизней, но и полезна для овощей.

Рецепт концентрированного раствора:

1. Смешайте 1 чайную ложку с небольшой горкой марганцовки с 2 литрами воды.

2. Растворите марганцовку и дайте раствору настояться.

Применение:

1. Для полива капусты: разбавьте 200 мл концентрата в 5 литрах воды.

2. На одну головку капусты потребуется примерно 500 мл раствора.

3. Если слизней много, увеличьте концентрацию раствора (400 мл концентрата на 5 л воды).

4. Поливайте капусту 5 дней подряд, затем сделайте перерыв, чтобы оценить результат.