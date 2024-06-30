Никаких слизней: опрыскиваю капусту этим простым раствор— все моллюски падают замертво

Слизни, особенно на капусте, — настоящая головная боль для садоводов. Но есть действенный способ избавиться от них!
Марганцовка (перманганат калия) — ваш союзник в борьбе с вредителями. Она не только убивает слизней, но и полезна для овощей.
Рецепт концентрированного раствора:
1. Смешайте 1 чайную ложку с небольшой горкой марганцовки с 2 литрами воды.
2. Растворите марганцовку и дайте раствору настояться.
Применение:
1. Для полива капусты: разбавьте 200 мл концентрата в 5 литрах воды.
2. На одну головку капусты потребуется примерно 500 мл раствора.
3. Если слизней много, увеличьте концентрацию раствора (400 мл концентрата на 5 л воды).
4. Поливайте капусту 5 дней подряд, затем сделайте перерыв, чтобы оценить результат.
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