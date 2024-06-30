Обильное цветение без остановки: сейчас подкормите розы этими средствами — одарят яркими красками надолго

В конце июня розы начинают радовать яркими цветами. Чтобы продлить эту красоту, используйте специальные подкормки.
Что нужно розам для обильного цветения:
• Фосфор. Обеспечивает здоровое развитие корневой системы и формирование бутонов.
• Калий. Укрепляет стебли, стимулирует образование цветоносов и увеличивает продолжительность цветения.
• Магний. Влияет на яркость окраски лепестков и усиливает фотосинтез.
Растворите 10 г монофосфата калия в 10 литрах воды. Поливайте под корень каждого куста 2-3 литрами раствора.
В растворе содержится сразу фосфор и калий в легкодоступной для растений форме, что обеспечивает быстрое усвоение и активизирует рост и цветение.
Через 2 недели после первой внесите вторую подкормку. В 10 л воды растворите 1 ст. л. сульфата калия. Перемешайте раствор и полейте розы под корень, расходуя 1-2 литра на куст.
Такой режим обеспечивает розы всеми необходимыми питательными веществами для обильного цветения весь июль.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.