Вкусные и сочные томаты с перцами: в июле внесите эту подкормку — эффект удивит

Подкормка томатов и перцев в июле: совет агронома

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Хотите, чтобы ваши томаты и перцы были сладкими и вкусными? Тогда вам пригодится этот простой рецепт подкормки. О нём рассказала агроном Нелли Гуляева в своём Дзен-канале "Учёный агроном".

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Ингредиенты:

• калимаг — 1 чайная ложка;

• гумат — 1 чайная ложка;

• вода — 10 литров.

Приготовление:

1. Растворите калимаг в ведре воды.

2. Добавьте гумат.

3. Тщательно перемешайте.

Подкормите растения после обильного полива. Поливайте как под корень, так и по листьям (вечером, чтобы избежать солнечных ожогов). Используйте раствор раз в две недели.

Почему этот рецепт работает?

• Калимаг обеспечивает растения калием и магнием, которые улучшают вкус плодов, делая их слаще.

• Гумат усиливает усвоение питательных веществ корнями и листьями, повышая эффективность подкормки.