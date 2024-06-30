Вкусные и сочные томаты с перцами: в июле внесите эту подкормку — эффект удивит

Хотите, чтобы ваши томаты и перцы были сладкими и вкусными? Тогда вам пригодится этот простой рецепт подкормки. О нём рассказала агроном Нелли Гуляева в своём Дзен-канале "Учёный агроном".
Ингредиенты:
• калимаг — 1 чайная ложка;
• гумат — 1 чайная ложка;
• вода — 10 литров.
Приготовление:
1. Растворите калимаг в ведре воды.
2. Добавьте гумат.
3. Тщательно перемешайте.
Подкормите растения после обильного полива. Поливайте как под корень, так и по листьям (вечером, чтобы избежать солнечных ожогов). Используйте раствор раз в две недели.
Почему этот рецепт работает?
• Калимаг обеспечивает растения калием и магнием, которые улучшают вкус плодов, делая их слаще.
• Гумат усиливает усвоение питательных веществ корнями и листьями, повышая эффективность подкормки.
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