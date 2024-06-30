Ключ к сочным корнеплодам: в июле грядку с морковью полейте простым раствором — овощей будет много

Морковь в июле: калий — ключ к сочным корнеплодам

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В июле у среднеспелых и поздних сортов моркови начинается активное формирование корнеплодов. В это время растениям нужно особенно много питательных веществ, особенно калия.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Зелёное удобрение с золой — идеальное решение. Залейте 10 литров воды крапивой и добавьте 1 литр древесной золы. Процедите настой, разбавьте его водой (1:5) и поливайте морковь.

Ещё несколько вариантов:

• Сиюминутный раствор. Разведите 250 мл золы в 10 литрах воды, перемешайте и поливайте растения.

• Залейте 250 мл золы 1 литрами кипятка, настаивайте 24 часа, доведите объём до 10 литров и поливайте морковь.

Зола содержит много калия, который необходим для роста и развития корнеплодов. Зелёное удобрение обогащает почву питательными веществами и повышает её плодородие.