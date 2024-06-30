Поливаем растения правильно: вот какие ошибки нельзя допускать — лишитесь урожая

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Летний полив: как не допустить ошибок и обеспечить растениям комфортную жизнь

1:21
Садоводство » Советы

Лето — время жары, а значит, растения особенно нуждаются в воде. Но как правильно поливать, чтобы не навредить, а наоборот, помочь им расти и цвести?

Летний полив: как не допустить ошибок и обеспечить растениям комфортную жизнь
Фото: https://www.flickr.com/photos/simononly/6320010953/ by Simon Q from United Kingdom, CC BY 2.0

Ключевые моменты:

• Время. Поливайте растения утром или вечером, когда нет сильной жары.
• Частота. Проверяйте влажность почвы. Она должна полностью просохнуть между поливами.
• Количество воды. Используйте достаточное количество воды, чтобы она пропитала не только верхний слой почвы, но и дошла до корней.
• Способ полива. Поливайте под корень, не попадая на листву.

Подробнее:

• Переувлажнение. Избыток влаги вреден для корней, так как замедляет их развитие.
• Поэтапный полив. Разделите воду на части и вливайте их с перерывами в 5-8 минут, чтобы она хорошо впиталась.
• Температура воды. Используйте воду комнатной температуры (+20…+25 градусов).
• Равномерность полива. Лейте воду вокруг ствола или стебля, чтобы корни росли равномерно.

Важно:

• Утренний полив — самый эффективный, так как вода лучше впитывается.
• Вечерний полив — возможен, но листья могут остаться влажными на ночь и подвергнуться грибковым заболеваниям.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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