Поливаем растения правильно: вот какие ошибки нельзя допускать — лишитесь урожая

Летний полив: как не допустить ошибок и обеспечить растениям комфортную жизнь

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лето — время жары, а значит, растения особенно нуждаются в воде. Но как правильно поливать, чтобы не навредить, а наоборот, помочь им расти и цвести?

Фото: https://www.flickr.com/photos/simononly/6320010953/ by Simon Q from United Kingdom, CC BY 2.0

Ключевые моменты:

• Время. Поливайте растения утром или вечером, когда нет сильной жары.

• Частота. Проверяйте влажность почвы. Она должна полностью просохнуть между поливами.

• Количество воды. Используйте достаточное количество воды, чтобы она пропитала не только верхний слой почвы, но и дошла до корней.

• Способ полива. Поливайте под корень, не попадая на листву.

Подробнее:

• Переувлажнение. Избыток влаги вреден для корней, так как замедляет их развитие.

• Поэтапный полив. Разделите воду на части и вливайте их с перерывами в 5-8 минут, чтобы она хорошо впиталась.

• Температура воды. Используйте воду комнатной температуры (+20…+25 градусов).

• Равномерность полива. Лейте воду вокруг ствола или стебля, чтобы корни росли равномерно.

Важно:

• Утренний полив — самый эффективный, так как вода лучше впитывается.

• Вечерний полив — возможен, но листья могут остаться влажными на ночь и подвергнуться грибковым заболеваниям.