Белоснежный ковёр на участке: это растение удивит обильным цветением — даже травы не будет видно

Ясколка: снежный ковёр на вашей клумбе

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хотите украсить свой сад ярким и необычным цветком? Тогда ясколка — идеальный выбор!

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Это растение превращает клумбу в белоснежный ковёр, создавая иллюзию снежных сугробов. И все это благодаря обильному цветению.

Почему ясколка так популярна?

• Неприхотливость. Растение не требует особых условий и легко приживается.

• Быстрый рост. Ясколка быстро разрастается, образуя пышные заросли.

• Обильное цветение. Белые цветы покрывают растение сплошным ковром.

• Декоративность. Серебристая листва и стебли сохраняют привлекательность в течение всего летнего сезона.

Особенности ясколки:

• Цветение. Начинается в мае и длится около месяца.

• Корневая система. Поверхностная, но очень мощная. Хорошо разрастается даже в каменистой почве.

• Место посадки. Солнечные, защищенные от ветра участки.

• Агрессивность. Быстро разрастается, может занять до 75 см в диаметре.

• Почва. Предпочитает рыхлую, легкую, песчаную почву.

• Полив. 1 раз в неделю.

• Морозостойкость. Нуждается в укрытии в регионах с холодными зимами.

• Устойчивость к болезням и вредителям. Ясколка не подвержена заболеваниям и не боится паразитов.