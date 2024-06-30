Белоснежный ковёр на участке: это растение удивит обильным цветением — даже травы не будет видно

Хотите украсить свой сад ярким и необычным цветком? Тогда ясколка — идеальный выбор!
Это растение превращает клумбу в белоснежный ковёр, создавая иллюзию снежных сугробов. И все это благодаря обильному цветению.
Почему ясколка так популярна?
• Неприхотливость. Растение не требует особых условий и легко приживается.
• Быстрый рост. Ясколка быстро разрастается, образуя пышные заросли.
• Обильное цветение. Белые цветы покрывают растение сплошным ковром.
• Декоративность. Серебристая листва и стебли сохраняют привлекательность в течение всего летнего сезона.
Особенности ясколки:
• Цветение. Начинается в мае и длится около месяца.
• Корневая система. Поверхностная, но очень мощная. Хорошо разрастается даже в каменистой почве.
• Место посадки. Солнечные, защищенные от ветра участки.
• Агрессивность. Быстро разрастается, может занять до 75 см в диаметре.
• Почва. Предпочитает рыхлую, легкую, песчаную почву.
• Полив. 1 раз в неделю.
• Морозостойкость. Нуждается в укрытии в регионах с холодными зимами.
• Устойчивость к болезням и вредителям. Ясколка не подвержена заболеваниям и не боится паразитов.
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