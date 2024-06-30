Огурцы вырастают кривыми: на этой есть 3 причины — рассказываем, что важно делать для выращивания ровных плодов

Кривые огурцы: как избежать деформации и получить идеальный урожай

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Кто не мечтает о ровных, красивых огурцах? Но часто на наших плетях появляются кривые, изогнутые плоды. Почему? Опытная огородница Виктория Радзевская поделилась секретами.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Причина №1: Погода

Из-за холода и сильной жары плоды вырастают кривыми.

Причина №2: Неправильный полив

В жару поливайте каждый день утром, тёплой водой. Вечерний полив в теплице может вызвать конденсат и болезни растений. В холод сократите полив, но следите, чтобы почва не пересыхала. Поддерживайте высокую влажность почвы, чтобы огурцы получали питательные вещества.

Причина №3: Нехватка питательных веществ

Дефицит азота, фосфора, калия и микроэлементов приводит к деформации плодов в виде груши, гантели и т. д.

Что делать?

Регулярно подкармливайте огурцы. Растение "вытягивает" много питательных веществ из почвы для роста.