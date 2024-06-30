Огурцы вырастают кривыми: на этой есть 3 причины — рассказываем, что важно делать для выращивания ровных плодов

Кто не мечтает о ровных, красивых огурцах? Но часто на наших плетях появляются кривые, изогнутые плоды. Почему? Опытная огородница Виктория Радзевская поделилась секретами.
Причина №1: Погода
Из-за холода и сильной жары плоды вырастают кривыми.
Причина №2: Неправильный полив
В жару поливайте каждый день утром, тёплой водой. Вечерний полив в теплице может вызвать конденсат и болезни растений. В холод сократите полив, но следите, чтобы почва не пересыхала. Поддерживайте высокую влажность почвы, чтобы огурцы получали питательные вещества.
Причина №3: Нехватка питательных веществ
Дефицит азота, фосфора, калия и микроэлементов приводит к деформации плодов в виде груши, гантели и т. д.
Что делать?
Регулярно подкармливайте огурцы. Растение "вытягивает" много питательных веществ из почвы для роста.
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