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Огурцы вырастают кривыми: на этой есть 3 причины — рассказываем, что важно делать для выращивания ровных плодов

Кривые огурцы: как избежать деформации и получить идеальный урожай

1:01
Садоводство » Овощи

Кто не мечтает о ровных, красивых огурцах? Но часто на наших плетях появляются кривые, изогнутые плоды. Почему? Опытная огородница Виктория Радзевская поделилась секретами.

Кривые огурцы: как избежать деформации и получить идеальный урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Причина №1: Погода  

Из-за холода и сильной жары плоды вырастают кривыми.

Причина №2: Неправильный полив

В жару поливайте каждый день утром, тёплой водой. Вечерний полив в теплице может вызвать конденсат и болезни растений. В холод сократите полив, но следите, чтобы почва не пересыхала. Поддерживайте высокую влажность почвы, чтобы огурцы получали питательные вещества.

Причина №3: Нехватка питательных веществ

Дефицит азота, фосфора, калия и микроэлементов приводит к деформации плодов в виде груши, гантели и т. д.

Что делать?

Регулярно подкармливайте огурцы. Растение "вытягивает" много питательных веществ из почвы для роста.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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