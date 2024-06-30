Картошки будет навалом: во время цветения внесите эту простую подкормку — в ней секрет крупных клубней

Картошка: секреты обильного урожая

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Хотите, чтобы ваш урожай картошки радовал вас каждый год? Тогда без правильного удобрения не обойтись!

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

В этой статье мы поделимся проверенным рецептом, который поможет вам получить крупные и вкусные клубни.

Если у вас только что купленный участок, который несколько лет пустовал, то картошка может расти на нем без подкормок — земля на таких участках богата питательными веществами. Но если, как у меня, участок используется постоянно, то без удобрений не обойтись.

Во время цветения проведите эту подкормку. В ведре воды (10 л) растворите 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку аммофоса, 0,5 столовой ложки гумата калия.

Важно:

— Поливайте картофель в бороздки, где растет картошка, чтобы удобрения попали к корням.

— Помните, что картофель нуждается в фосфоре и калии, а моя подкормка обеспечит его этими элементами.