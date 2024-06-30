Картошки будет навалом: во время цветения внесите эту простую подкормку — в ней секрет крупных клубней

Хотите, чтобы ваш урожай картошки радовал вас каждый год? Тогда без правильного удобрения не обойтись!
В этой статье мы поделимся проверенным рецептом, который поможет вам получить крупные и вкусные клубни.
Если у вас только что купленный участок, который несколько лет пустовал, то картошка может расти на нем без подкормок — земля на таких участках богата питательными веществами. Но если, как у меня, участок используется постоянно, то без удобрений не обойтись.
Во время цветения проведите эту подкормку. В ведре воды (10 л) растворите 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку аммофоса, 0,5 столовой ложки гумата калия.
Важно:
— Поливайте картофель в бороздки, где растет картошка, чтобы удобрения попали к корням.
— Помните, что картофель нуждается в фосфоре и калии, а моя подкормка обеспечит его этими элементами.
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