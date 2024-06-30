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В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста

Подкормка огурцов в начале июля: рецепт для обильного урожая

1:11
Садоводство » Овощи

В начале июля огурцы активно растут и плодоносят, поэтому им необходимо дополнительное питание. Вот простой и эффективный рецепт подкормки:

Подкормка огурцов в начале июля: рецепт для обильного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Ингредиенты:

• 10 литров воды;

• 1 стакан древесной золы;

• 1 столовая ложка суперфосфата;

• 1 столовая ложка калийной соли;

• 1 чайная ложка мочевины (или 2 столовые ложки настоя коровяка).

Приготовление:

1. Растворите золу в воде, хорошо перемешайте и дайте настояться в течение суток.

2. Добавьте суперфосфат, калийную соль и мочевину (или настой коровяка). Еще раз хорошо перемешайте.

Поливайте растения под корень, избегая попадания раствора на листья. Используйте 1-2 литра раствора на одно растение.

Дополнительные советы:

• Подкормку лучше внести после дождя или полива.
• Не переусердствуйте с удобрениями, огурцы чувствительны к переизбытку питательных веществ.

Огурцы будут активно расти, формировать новые завязи и плодоносить обильнее.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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