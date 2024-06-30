В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста

В начале июля огурцы активно растут и плодоносят, поэтому им необходимо дополнительное питание. Вот простой и эффективный рецепт подкормки:
Ингредиенты:
• 10 литров воды;
• 1 стакан древесной золы;
• 1 столовая ложка суперфосфата;
• 1 столовая ложка калийной соли;
• 1 чайная ложка мочевины (или 2 столовые ложки настоя коровяка).
Приготовление:
1. Растворите золу в воде, хорошо перемешайте и дайте настояться в течение суток.
2. Добавьте суперфосфат, калийную соль и мочевину (или настой коровяка). Еще раз хорошо перемешайте.
Поливайте растения под корень, избегая попадания раствора на листья. Используйте 1-2 литра раствора на одно растение.
Дополнительные советы:
• Подкормку лучше внести после дождя или полива.
• Не переусердствуйте с удобрениями, огурцы чувствительны к переизбытку питательных веществ.
Огурцы будут активно расти, формировать новые завязи и плодоносить обильнее.
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