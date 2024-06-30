Мешков не хватит: во время цветения картошки рассыпьте этот порошок вокруг кустов — урожая будет много

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Картофель в цвету: подкормка для богатого урожая

1:02
Садоводство » Овощи

Картофель в период цветения — это время, когда ему нужна особенная забота, чтобы получить крупный и вкусный урожай.

Картофель в цвету: подкормка для богатого урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Важные элементы для подкормки:

• Кальций. Очень нужен для роста клубней, уменьшает гниение при хранении и образование пустот в корнеплодах.

• Фосфор. Незаменим для формирования крупных клубней, обеспечивает энергию для роста корней и клубней.

• Магний. Улучшает качество клубней, повышает содержание витамина С, увеличивает лежкость и устойчивость к болезням.

Рецепт подкормки

Смешайте 1 кг аммофоса (богат фосфором и азотом) и 2 кг доломитовой муки мелкого помола (богата кальцием и магнием).Внесите после дождя или полива, по 1 столовой ложке с горкой под каждый куст, равномерно распределив удобрение.

Результат: Здоровые, крепкие кусты, обильное цветение и крупные плоды.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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