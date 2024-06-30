Свёкле после обильных дождей — обязательно: это поможет восстановиться растениям и убережёт от негативных последствий влаги

Дожди — это прекрасно для растений, но иногда они могут стать причиной проблем. Важно провести ряд мероприятий, чтобы свёкла не пострадал от избыточной влаги.
1. Прополка и рыхление. Уберите сорняки и разрыхлите почву. Это помогает удалить плотную корку и обеспечить доступ воздуха к корням свёклы.
2. Посыпка золой. Зола помогает снизить кислотность почвы, которая повышается от переувлажнения. Она также впитывает лишнюю влагу, что способствует подсыханию почвы. Плюс к этому, зола отпугивает вредителей.
Используйте древесную золу от берёзы или ольхи. Её можно купить в магазине или сжечь травы или ветки в бочке (не забывая о правилах пожарной безопасности).
Результат: Свёкла быстрее восстанавливается, и её рост не тормозится.
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