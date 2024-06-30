Свёкле после обильных дождей — обязательно: это поможет восстановиться растениям и убережёт от негативных последствий влаги

Свёкла после дождя: как помочь ей восстановиться

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дожди — это прекрасно для растений, но иногда они могут стать причиной проблем. Важно провести ряд мероприятий, чтобы свёкла не пострадал от избыточной влаги.

Фото: commons.wikimedia.org by BastienM, CC BY-SA 3.0

1. Прополка и рыхление. Уберите сорняки и разрыхлите почву. Это помогает удалить плотную корку и обеспечить доступ воздуха к корням свёклы.

2. Посыпка золой. Зола помогает снизить кислотность почвы, которая повышается от переувлажнения. Она также впитывает лишнюю влагу, что способствует подсыханию почвы. Плюс к этому, зола отпугивает вредителей.

Используйте древесную золу от берёзы или ольхи. Её можно купить в магазине или сжечь травы или ветки в бочке (не забывая о правилах пожарной безопасности).

Результат: Свёкла быстрее восстанавливается, и её рост не тормозится.