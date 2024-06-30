Клубника после плодоношения: сделайте это для подготовки к будущему сезону — важно после сбора ягод

Сбор урожая клубники — это радостное событие, но после него важно позаботиться о растениях, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к следующему сезону.
Основные этапы ухода:
1. Обрезка. Удалите все усы, которые не нужны для размножения. Это позволит растению направить больше сил на развитие корневой системы и закладку цветочных почек.
2. Подкормка. Клубнике нужна подкормка после сбора урожая, чтобы восполнить запасы питательных веществ.
* Органические удобрения. Используйте перегной, компост или настой коровяка.
* Минеральные удобрения. Внесите калийные и фосфорные удобрения, которые помогут растению окрепнуть.
3. Полив. Не забывайте о поливе! Клубника нуждается во влаге, особенно если стоит сухая погода.
4. Мульчирование. Укрытие почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или торфом поможет сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни от перегрева.
5. Профилактика болезней. Опрыскайте растения раствором бордоской жидкости или фитоспорином. Это поможет предотвратить заболевания, которые могут повредить клубнику.
Дополнительные советы:
• Удалите все больные и поврежденные листья. Это поможет предотвратить распространение болезней.
• Проведите профилактическую обработку от вредителей. В конце лета могут появиться клещи или личинки, которые могут повредить клубнику.
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