Клубника после плодоношения: сделайте это для подготовки к будущему сезону — важно после сбора ягод

Клубника после сбора урожая: как подготовить её к следующему сезону

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сбор урожая клубники — это радостное событие, но после него важно позаботиться о растениях, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Основные этапы ухода:

1. Обрезка. Удалите все усы, которые не нужны для размножения. Это позволит растению направить больше сил на развитие корневой системы и закладку цветочных почек.

2. Подкормка. Клубнике нужна подкормка после сбора урожая, чтобы восполнить запасы питательных веществ.

* Органические удобрения. Используйте перегной, компост или настой коровяка.

* Минеральные удобрения. Внесите калийные и фосфорные удобрения, которые помогут растению окрепнуть.

3. Полив. Не забывайте о поливе! Клубника нуждается во влаге, особенно если стоит сухая погода.

4. Мульчирование. Укрытие почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или торфом поможет сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни от перегрева.

5. Профилактика болезней. Опрыскайте растения раствором бордоской жидкости или фитоспорином. Это поможет предотвратить заболевания, которые могут повредить клубнику.

Дополнительные советы:

• Удалите все больные и поврежденные листья. Это поможет предотвратить распространение болезней.

• Проведите профилактическую обработку от вредителей. В конце лета могут появиться клещи или личинки, которые могут повредить клубнику.