Тля со смородины осыплется, словно песок: опрысните сейчас этим чудо-раствором — без "химии"

Смородина под угрозой: как защитить кусты от тли

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В конце июня, когда смородина активно растёт, может появиться опасный вредитель — тля. Она поражает молодые побеги, искривляя их верхушки, скручивая листья.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Почему важно бороться с тлей именно сейчас?

• Июнь — период активного роста. В этот месяц куст наращивает молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году.

• Тля повреждает будущий урожай. Поврежденные побеги деформируются, на них образуется меньше цветочных почек, что приводит к снижению урожайности в следующем году.

Как защитить смородину от тли:

• Химические препараты. На кустах, с которых уже собрали ягоды, можно использовать инсектициды, например, "Алатар", "Актара", "Фитоверм".

• Нашатырный спирт. Используйте это средство для чёрной смородины, поскольку оно безопасно для ягод.

40 мл нашатырного спирта разведите в 10 л воды. Тщательно опрысните кусты, уделяя особое внимание скрученным листьям. Прищипывайте верхушки поражённых побегов.