Тля со смородины осыплется, словно песок: опрысните сейчас этим чудо-раствором — без "химии"

В конце июня, когда смородина активно растёт, может появиться опасный вредитель — тля. Она поражает молодые побеги, искривляя их верхушки, скручивая листья.
Почему важно бороться с тлей именно сейчас?
• Июнь — период активного роста. В этот месяц куст наращивает молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году.
• Тля повреждает будущий урожай. Поврежденные побеги деформируются, на них образуется меньше цветочных почек, что приводит к снижению урожайности в следующем году.
Как защитить смородину от тли:
• Химические препараты. На кустах, с которых уже собрали ягоды, можно использовать инсектициды, например, "Алатар", "Актара", "Фитоверм".
• Нашатырный спирт. Используйте это средство для чёрной смородины, поскольку оно безопасно для ягод.
40 мл нашатырного спирта разведите в 10 л воды. Тщательно опрысните кусты, уделяя особое внимание скрученным листьям. Прищипывайте верхушки поражённых побегов.
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