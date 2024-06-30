Спасаем растения от жары: примите эти меры для сохранения урожая

Жара выше +30 градусов — настоящий стресс для овощных культур! Растения ослабевают, осыпаются цветы и завязи, что негативно влияет на урожайность.
Чтобы защитить свой огород, следуйте советам.
Полив
Рыхление
После полива обязательно рыхлите землю: это обеспечит доступ воздуха к корням и предотвратит образование плотной корки, которая препятствует проникновению воды и воздуха.
Притенение
Огурцы, перцы и баклажаны. Эти культуры чувствительны к солнечному ожогу, поэтому их желательно притенять.
Теплица
• Открывайте двери. Обеспечьте проветривание.
• Поливайте дорожки холодной водой. Это немного охладит воздух.
• Притеняйте теплицу. Используйте укрывной материал или сетку для защиты от прямых солнечных лучей.
• Поливайте через день. Почва в теплице сохнет медленнее, чем в открытом грунте.
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