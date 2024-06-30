Спасаем растения от жары: примите эти меры для сохранения урожая

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Спасаем урожай от жары: как защитить овощи в жаркую погоду

1:33
Садоводство » Советы

Жара выше +30 градусов — настоящий стресс для овощных культур! Растения ослабевают, осыпаются цветы и завязи, что негативно влияет на урожайность.

Спасаем урожай от жары: как защитить овощи в жаркую погоду
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чтобы защитить свой огород, следуйте советам.

Полив

  • Не поливайте овощи с 11 до 17 часов. Солнце в это время очень активно, и капли воды на листьях могут стать причиной ожогов.
  • Используйте тёплую воду. Нельзя поливать холодной водой, чтобы не шокировать корневую систему.
  • Поливайте ежедневно. В жару земля быстро пересыхает, поэтому важно поддерживать влажность.
  • Мульчирование. Укрытие почвы вокруг растений соломой, скошенной травой или опилками поможет сохранить влагу.

Рыхление

После полива обязательно рыхлите землю: это обеспечит доступ воздуха к корням и предотвратит образование плотной корки, которая препятствует проникновению воды и воздуха.

Притенение

Огурцы, перцы и баклажаны. Эти культуры чувствительны к солнечному ожогу, поэтому их желательно притенять.

Теплица

• Открывайте двери. Обеспечьте проветривание.
• Поливайте дорожки холодной водой. Это немного охладит воздух.
• Притеняйте теплицу. Используйте укрывной материал или сетку для защиты от прямых солнечных лучей.
• Поливайте через день. Почва в теплице сохнет медленнее, чем в открытом грунте.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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