Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт бензина продлили до 31 июля
Кроссовер JAC JS3: самый доступный китайский автомобиль на российском рынке
В России нашли способо ускорить производство растительных масел
Почему необходимо красить дверь в прихожей в яркий цвет
Соус из шпината: подаётся к овощам
Кинологи рассказали, как приучить собаку к пеленке
Обновляем в памяти правила безопасного загара: повторение материала
Пенсионная система: ИПК — это развод для простых людей или реально рабочая тема?
Виктория Боня поделилась планами об усыновлении ребенка
Готовимся к сбору урожая чеснока: 3 признака помогут определить сроки выкапывания — не пропустите их

Когда убирать чеснок: 3 признака зрелости

Садоводство » Овощи

Июль уже на пороге, и многие садоводы задаются вопросом: когда же убирать чеснок? Важно не пропустить момент, ведь от этого зависит срок хранения и качество луковиц.  

Когда убирать чеснок: 3 признака зрелости
Фото: commons.wikimedia.org by Filo gèn', CC BY-SA 4.0

Следует ориентироваться на три главных признака:

1. Пожелтение листьев. Примерно 60-80% пера должно стать жёлтым. Однако в этом году из-за жары многие сорта пожелтели раньше срока. Поэтому не стоит полагаться только на этот признак.

2. Созревание стрелок. Оставьте на грядке несколько стрелок. Когда они выпрямятся, а затем соцветия начнут созревать и плёнка на них лопнет, это верный знак, что чеснок готов к уборке.

3. Созревание луковиц. Ложный стебель начинает увядать. Выкопайте несколько луковиц и проверьте их: чешуя должна быть тонкой и сухой. Это означает, что чеснок созрел.

Важно! Не торопитесь с уборкой, дождавшись всех трёх признаков. Это гарантирует, что чеснок будет хорошо храниться зимой.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Последние материалы
Виктория Боня поделилась планами об усыновлении ребенка
Пенсионная система: ИПК — это развод для простых людей или реально рабочая тема?
Жители РФ активнее всего интересуются визами в Италию и США
Амурские аграрии посеяли самый прибыльный вид льна
"Алмаз" создаст круизное судно "Кунашир" для путешествий по арктическому региону
Как создать комфортную атмосферу для собаки в машине
Эксперт дизайна делится советами, как выбрать салфетницу
Овсяное печенье со вкусом морковного пирога: простой рецепт
Учёные ответили, могут ли кошки улыбаться
Филипп Киркоров вновь за прилавком: продавец аксессуаров для гаджетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников