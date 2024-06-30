Готовимся к сбору урожая чеснока: 3 признака помогут определить сроки выкапывания — не пропустите их

Когда убирать чеснок: 3 признака зрелости

Июль уже на пороге, и многие садоводы задаются вопросом: когда же убирать чеснок? Важно не пропустить момент, ведь от этого зависит срок хранения и качество луковиц.

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Следует ориентироваться на три главных признака:

1. Пожелтение листьев. Примерно 60-80% пера должно стать жёлтым. Однако в этом году из-за жары многие сорта пожелтели раньше срока. Поэтому не стоит полагаться только на этот признак.

2. Созревание стрелок. Оставьте на грядке несколько стрелок. Когда они выпрямятся, а затем соцветия начнут созревать и плёнка на них лопнет, это верный знак, что чеснок готов к уборке.

3. Созревание луковиц. Ложный стебель начинает увядать. Выкопайте несколько луковиц и проверьте их: чешуя должна быть тонкой и сухой. Это означает, что чеснок созрел.

Важно! Не торопитесь с уборкой, дождавшись всех трёх признаков. Это гарантирует, что чеснок будет хорошо храниться зимой.