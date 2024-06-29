Как избежать растрескивания томатов: эффективные агротехнические приёмы

Растрескивание томатов: почему это происходит и как с этим справиться

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Треск томатов на растении — частое явление, которое вызывает немало беспокойства и огорчения у огородников. Плоды могут трескаться из-за различных причин, и чтобы этого избежать, важно понимать, какие факторы способствуют этому процессу.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные причины растрескивания томатов

Одна из самых распространённых причин растрескивания томатов — неравномерное и резкое колебание влажности почвы. Это может произойти, если после засушливого периода наступают обильные дожди или если поливы проводятся нерегулярно. Резкое поступление большого количества влаги заставляет плоды быстро набухать, что и приводит к их растрескиванию.

Ещё одна распространенная причина — высокая температура воздуха. Чем выше температура, тем интенсивнее испарение влаги из плодов, что также способствует их растрескиванию.

Недостаток кальция в почве тоже может стать фактором, вызывающим растрескивание томатов. Кальций участвует в формировании клеточных стенок, и его нехватка приводит к ослаблению прочности тканей плодов.

Как предотвратить треск томатов

Чтобы избежать растрескивания плодов, необходимо придерживаться нескольких правил:

обеспечьте равномерный, но умеренный полив. Не допускайте резких колебаний влажности почвы. Лучше поливать чаще, но небольшими объемами; замульчируйте почву под кустами томатов. Это поможет сохранить влагу и не допустить ее быстрого испарения; контролируйте температуру. Затеняйте растения в жаркие дни или устанавливайте над ними легкие укрытия; позаботьтесь о достаточном содержании кальция в почве. Внесите специальные кальциевые удобрения или известь; своевременно обрывайте нижние листья растений. Это улучшит воздухообмен и снизит вероятность загнивания плодов.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам избежать неприятной проблемы растрескивания томатов и получить хороший урожай целых, здоровых плодов.