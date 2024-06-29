Как избежать растрескивания томатов: эффективные агротехнические приёмы

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Растрескивание томатов: почему это происходит и как с этим справиться

2:06
Садоводство » Овощи

Треск томатов на растении — частое явление, которое вызывает немало беспокойства и огорчения у огородников. Плоды могут трескаться из-за различных причин, и чтобы этого избежать, важно понимать, какие факторы способствуют этому процессу.

Растрескивание томатов: почему это происходит и как с этим справиться
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные причины растрескивания томатов

Одна из самых распространённых причин растрескивания томатов — неравномерное и резкое колебание влажности почвы. Это может произойти, если после засушливого периода наступают обильные дожди или если поливы проводятся нерегулярно. Резкое поступление большого количества влаги заставляет плоды быстро набухать, что и приводит к их растрескиванию.

Ещё одна распространенная причина — высокая температура воздуха. Чем выше температура, тем интенсивнее испарение влаги из плодов, что также способствует их растрескиванию.

Недостаток кальция в почве тоже может стать фактором, вызывающим растрескивание томатов. Кальций участвует в формировании клеточных стенок, и его нехватка приводит к ослаблению прочности тканей плодов.

Как предотвратить треск томатов

Чтобы избежать растрескивания плодов, необходимо придерживаться нескольких правил:

  1. обеспечьте равномерный, но умеренный полив. Не допускайте резких колебаний влажности почвы. Лучше поливать чаще, но небольшими объемами;
  2. замульчируйте почву под кустами томатов. Это поможет сохранить влагу и не допустить ее быстрого испарения;
  3. контролируйте температуру. Затеняйте растения в жаркие дни или устанавливайте над ними легкие укрытия;
  4. позаботьтесь о достаточном содержании кальция в почве. Внесите специальные кальциевые удобрения или известь;
  5. своевременно обрывайте нижние листья растений. Это улучшит воздухообмен и снизит вероятность загнивания плодов.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам избежать неприятной проблемы растрескивания томатов и получить хороший урожай целых, здоровых плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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