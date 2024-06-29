Как избежать растрескивания томатов: эффективные агротехнические приёмы

Треск томатов на растении — частое явление, которое вызывает немало беспокойства и огорчения у огородников. Плоды могут трескаться из-за различных причин, и чтобы этого избежать, важно понимать, какие факторы способствуют этому процессу.
Одна из самых распространённых причин растрескивания томатов — неравномерное и резкое колебание влажности почвы. Это может произойти, если после засушливого периода наступают обильные дожди или если поливы проводятся нерегулярно. Резкое поступление большого количества влаги заставляет плоды быстро набухать, что и приводит к их растрескиванию.
Ещё одна распространенная причина — высокая температура воздуха. Чем выше температура, тем интенсивнее испарение влаги из плодов, что также способствует их растрескиванию.
Недостаток кальция в почве тоже может стать фактором, вызывающим растрескивание томатов. Кальций участвует в формировании клеточных стенок, и его нехватка приводит к ослаблению прочности тканей плодов.
Чтобы избежать растрескивания плодов, необходимо придерживаться нескольких правил:
Соблюдение этих несложных правил поможет вам избежать неприятной проблемы растрескивания томатов и получить хороший урожай целых, здоровых плодов.
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