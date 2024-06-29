Стоит ли греть воду для полива огорода с помощью солнца? Разбираемся в деталях

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Нагреваем воду для полива на солнце: плюсы и минусы метода

2:29
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники задаются вопросом, нужно ли греть воду для полива растений под лучами солнца. На первый взгляд такой способ подготовки воды может показаться эффективным и экономичным. Но так ли это на самом деле? Разберёмся в преимуществах и недостатках этого метода.

Нагреваем воду для полива на солнце: плюсы и минусы метода
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Преимущества использования солнечного тепла для подогрева воды

Основной плюс нагрева воды на солнце — это экономия электроэнергии или газа, которые требуются для работы электрических или газовых нагревателей. Это делает процесс полива более дешевым. Кроме того, вода, нагретая солнцем, будет иметь более комфортную для растений температуру и не будет "шоковать" их, как прямо из-под крана.

Некоторые садоводы также отмечают, что такая вода становится "мягче" и лучше усваивается корнями растений. Это связано с тем, что под воздействием солнечного тепла из воды испаряются некоторые минеральные соли.

Недостатки подогрева воды солнцем для полива

Несмотря на отдельные плюсы, у этого способа есть и существенные минусы. Главная проблема — непостоянство температуры воды. Она будет нагреваться до разной степени в зависимости от силы солнечных лучей, времени суток, погодных условий. В пасмурные дни или при недостаточном количестве солнечного света вода может так и не прогреться до комфортной для растений температуры.

Ещё одним недостатком является риск размножения болезнетворных микроорганизмов в стоячей воде, нагретой солнцем. Это может негативно сказаться на состоянии растений.

Кроме того, нагрев воды солнцем длительный процесс, который не всегда укладывается в рабочий график огородника. Иногда требуется срочный полив, и нагретой за день воды может просто не хватить.

Наиболее оптимальный вариант — использовать комбинированный подход. Можно подогревать воду солнцем для первых утренних поливов, а затем доливать воду из-под крана, если она недостаточно нагрелась. Так вы совместите экономию с оптимальной температурой воды для растений.

В целом, греть воду на солнце для полива огорода может быть разумным решением в тёплое время года при достаточном солнечном освещении. Но этот метод не является универсальным и не всегда может полностью обеспечить ваши потребности в поливе.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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