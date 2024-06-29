Приближается время стрижки травы - как определить этот момент?

Пришло время года, когда газоны и луга начинают активно зеленеть и расти. Но как определить, когда именно нужно взять в руки газонокосилку и привести в порядок травяной покров? Рассмотрим основные признаки того, что трава уже готова к скашиванию.
Одним из главных ориентиров готовности травы к скашиванию является ее высота. Как правило, оптимальная длина стеблей, при которой необходимо проводить первый в сезоне покос, составляет 8-12 см.
Если дать траве вырасти сильно выше, она начнет вытягиваться, терять плотность и привлекательность. Кроме того, очень высокая трава труднее поддается равномерному срезу газонокосилкой.
С другой стороны, не стоит торопиться и косить траву, едва она достигла 5-7 см. В этом случае вы можете спровоцировать ее чрезмерное загущение, что впоследствии осложнит уход за газоном.
Помимо высоты стеблей, на готовность травы к первому скашиванию указывают и визуальные признаки:
Ещё один важный фактор — состояние почвы под травяным покровом. Оптимальным для первого покоса является достаточно влажный, но не переувлажненный грунт.
Если почва слишком сухая, трава будет плохо перенсить срезание верхней части стеблей. В то же время, обильные осадки размягчат грунт, что затруднит работу газонокосилки.
Учитывая все эти признаки, можно определить оптимальный момент для первого в сезоне скашивания травы. Главное — не пропустить этот момент и вовремя привести газон или луг в порядок.
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