Приближается время стрижки травы - как определить этот момент?

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Высота, внешний вид и другие признаки: пора ли косить траву?

2:08
Садоводство » Советы

Пришло время года, когда газоны и луга начинают активно зеленеть и расти. Но как определить, когда именно нужно взять в руки газонокосилку и привести в порядок травяной покров? Рассмотрим основные признаки того, что трава уже готова к скашиванию.

Высота, внешний вид и другие признаки: пора ли косить траву?
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Высота травяного покрова

Одним из главных ориентиров готовности травы к скашиванию является ее высота. Как правило, оптимальная длина стеблей, при которой необходимо проводить первый в сезоне покос, составляет 8-12 см.

Если дать траве вырасти сильно выше, она начнет вытягиваться, терять плотность и привлекательность. Кроме того, очень высокая трава труднее поддается равномерному срезу газонокосилкой.

С другой стороны, не стоит торопиться и косить траву, едва она достигла 5-7 см. В этом случае вы можете спровоцировать ее чрезмерное загущение, что впоследствии осложнит уход за газоном.

Внешний вид травяного покрова

Помимо высоты стеблей, на готовность травы к первому скашиванию указывают и визуальные признаки:

  • трава становится более густой и зеленой. Это говорит о ее активном росте;
  • появляются первые соцветия и цветки на некоторых растениях. Это означает, что травяной покров достиг той стадии, когда его уже нужно формировать;
  • отмечается появление сорняков, которые также нужно удалять вместе с основной травой.

Состояние почвы

Ещё один важный фактор — состояние почвы под травяным покровом. Оптимальным для первого покоса является достаточно влажный, но не переувлажненный грунт.

Если почва слишком сухая, трава будет плохо перенсить срезание верхней части стеблей. В то же время, обильные осадки размягчат грунт, что затруднит работу газонокосилки.

Учитывая все эти признаки, можно определить оптимальный момент для первого в сезоне скашивания травы. Главное — не пропустить этот момент и вовремя привести газон или луг в порядок.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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