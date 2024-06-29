Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?

Стоит ли убирать чеснок раньше традиционных сроков

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вопрос о сроках уборки чеснока довольно актуален для огородников. Наиболее распространённое мнение — чеснок нужно выкапывать в июле-августе. Но некоторые садоводы предпочитают выкапывать его раньше, в июне-июле. Стоит ли это делать?

Фото: flickr.com by INRA DIST, CC BY 2.0

Оптимальные сроки уборки чеснока

Традиционно чеснок в средней полосе России принято убирать в середине — конце июля, когда листья растений начинают засыхать и полегать. Именно в это время чесночные головки достигают максимального размера и готовности к хранению.

Более ранняя уборка (в конце июня — начале июля) может быть оправданной в следующих случаях:

1. Ранние сорта чеснока. Некоторые скороспелые сорта можно выкапывать уже в начале июля.

2. Неблагоприятные погодные условия. Если стоит очень жаркая и сухая погода, чеснок может начать раньше времени уходить в состояние покоя. Тогда его лучше выкопать, пока головки не стали слишком мелкими.

3. Ранний сев или посадка. Чеснок, высаженный осенью или ранней весной, может быть готов к уборке раньше обычных сроков.

Что будет, если выкопать чеснок раньше?

Выкапывание чеснока в конце июня — начале июля имеет ряд особенностей:

1. Головки будут меньше в размере. Чеснок не успеет полностью созреть и нарастить максимальную величину луковиц.

2. Сроки хранения сокращаются. Раньше убранный чеснок хранится меньше, чем выкопанный в традиционные сроки.

3. Увеличивается риск подсыхания/загнивания. Недозрелый чеснок хуже переносит хранение и подвержен различным заболеваниям.

Поэтому ранняя уборка чеснока оправдана только в исключительных случаях. Обычно лучше дождаться традиционных сроков уборки в конце июля — августе, когда чеснок полностью созреет и будет готов к длительному хранению.