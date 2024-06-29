Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?

Вопрос о сроках уборки чеснока довольно актуален для огородников. Наиболее распространённое мнение — чеснок нужно выкапывать в июле-августе. Но некоторые садоводы предпочитают выкапывать его раньше, в июне-июле. Стоит ли это делать?
Традиционно чеснок в средней полосе России принято убирать в середине — конце июля, когда листья растений начинают засыхать и полегать. Именно в это время чесночные головки достигают максимального размера и готовности к хранению.
Более ранняя уборка (в конце июня — начале июля) может быть оправданной в следующих случаях:
1. Ранние сорта чеснока. Некоторые скороспелые сорта можно выкапывать уже в начале июля.
2. Неблагоприятные погодные условия. Если стоит очень жаркая и сухая погода, чеснок может начать раньше времени уходить в состояние покоя. Тогда его лучше выкопать, пока головки не стали слишком мелкими.
3. Ранний сев или посадка. Чеснок, высаженный осенью или ранней весной, может быть готов к уборке раньше обычных сроков.
Выкапывание чеснока в конце июня — начале июля имеет ряд особенностей:
1. Головки будут меньше в размере. Чеснок не успеет полностью созреть и нарастить максимальную величину луковиц.
2. Сроки хранения сокращаются. Раньше убранный чеснок хранится меньше, чем выкопанный в традиционные сроки.
3. Увеличивается риск подсыхания/загнивания. Недозрелый чеснок хуже переносит хранение и подвержен различным заболеваниям.
Поэтому ранняя уборка чеснока оправдана только в исключительных случаях. Обычно лучше дождаться традиционных сроков уборки в конце июля — августе, когда чеснок полностью созреет и будет готов к длительному хранению.
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